Мечта и развитие своего дела: как алтайская компания реализует новые проекты вместе с Сибсоцбанком

Щедрость Алтая в продуктах компании «Пчела и человек». О двойной ответственности, научном подходе и надёжном финансовом партнере в лице Сибсоцбанка рассказала генеральный директор и учредитель Анна Геннадьевна Жданова.

В 2004 году в Барнауле с одной идеи и больших положительных амбиций началась история научно-производственного предприятия «Плеча и человек». За 18 лет присутствия компании на рынке были задействованы современные высокотехнологичные процессы, которые и сегодня позволяют сохранить все целебные свойства природных компонентов.

— Анна Геннадьевна , название компании тянет к природе… расскажите , что такое «Пчела и человек» сегодня?

— Сегодня предприятие «Плеча и человек» занимается полной глубокой переработкой растительного сырья с получением нативных высокоактивных экстрактов и изготовлением продукции на их основе. Приоритет компании — изготовление продукции высочайшего качества, миссия — делать по-настоящему полезные и натуральные продукты. Продукты, которыми можно гордиться.

«Пчела и человек» производит натуральную высококачественную и эффективную продукцию, сохраняющую силу природы и оказывающую направленное оздоровительное действие на организм, укрепляющую защитные силы человека и положительно влияющую на качество жизни и активное долголетие. Мы за натуральность продукции и ее эффективность, поэтому в технологии изготовления экстрактов мы не используем высокие температуры и агрессивные среды.

Производство продукции. Научно-производственное предприятие «Плеча и человек»

— Большое внимание вы уделяете научному подходу и исследовательской деятельности. За счет этих сложных процессов в итоге у покупателя в руках качественный и эффективный продукт. Расскажите о нем.

— Наша продукция — это натуральные профилактические фитосиропы, фитомеда, бальзамы, сбитни, медовые эликсиры, серия на основе натурального прополиса, капсулированные экстракты лекарственных растений. В каждый продукт вложено много работы и сил.

Собственный экстракционный цех и собственное выращивание лекарственных растений и сбор дикоросов позволяют полностью контролировать качество используемого растительного сырья, биологическую активность каждого ингредиента, используемого для изготовлении продукции.

Рецептуры продуктов «Плеча и человек» уникальны своей терапевтической ценностью и взаимодействием компонентов. В комплексном сочетании они усиливают действие друг друга, оказывая направленное оздоровительное воздействие на все органы и системы человеческого организма, активизируя защитные силы организма без побочного негативного влияния. В составах наших продуктов мы используем все многообразие и щедрость Алтая: лекарственные травы, корни, ягоды и плоды, пихтовую лапку, шишку кедра, грибы, мед, прополис, цветочную пыльцу, пергу, пчелиное молочко.

Продукция. Научно-производственное предприятие «Плеча и человек»

— Развитие производственных компаний всегда связано с масштабными проектами , модернизацией оборудования и это требуется значительных финансовых ресурсов. Анна Геннадьевна , как вам удается решать финансовые вопросы?

— Конкуренция на нашем рынке не дает расслабиться, идет постоянное движение вперед, и это стимулирует. На сегодняшний день наш ассортиментный перечень насчитывает свыше 100 наименований продукции, и это результат долгих лет кропотливой избирательной работы и тщательный анализ каждой рецептуры. Но! Это не предел, есть куда двигаться. В развитии бизнеса без нового оборудования, усовершенствований, дополнительных финансов не обойтись.

Все финансовые вопросы мы успешно решаем с нашим родным Сибсоцбанком.

Успех финансового партнера, особенно банковского, зависит от его репутации. Вот уже 30 лет Сибсоцбанк строит бизнес на принципах честности и ответственности, это и помогает развиваться и добиваться высоких финансовых результатов их партнерам. Нам близки эти приоритеты, поэтому нашему взаимовыгодному сотрудничеству с Сибсоцбанком тоже 18 лет, как и нашей компании.

Надёжный финансовый партнер. «СИБСОЦБАНК» ООО

— Сибсоцбанк отличается индивидуальным и гибким подходом в работе с партнерами. С какими продуктами Сибсоцбанка вы знакомы?

— Мне известно, что Сибсоцбанк уже более 20 лет участвует в краевой льготной программе на приобретение сельскохозяйственной техники и промышленного оборудования. В рамках этой программы Сибсоцбанк помог нам получить финансирование на покупку специализированного оборудования: модуль экстракции, концентрирования и сушки малотоннажный МЭКСМ-1.0. Это приобретение позволило нам улучшить технологический процесс производства. Плюс в планах у нас расширение ассортимента выпускаемых экстрактов и увеличение объемов производства в два раза.

Кроме того, мы обслуживаемся по расчетно-кассовым операциям. Нас удовлетворяют максимально оперативное проведение платежей и внимательное, профессиональное отношение работников банка.

Офис по адресу: г. Барнаул , пр. Ленина , 61-а. «СИБСОЦБАНК» ООО

— Анна Геннадьевна , уже в самих словах «научно-производственная компания» звучит ответственность. Одно дело — производство , совсем другое — наука. Как вам удаётся соответствовать желаниям и ожиданиям покупателей и выделяться среди конкурентов?

— Действительно, ответственность большая. Но она нас никогда не пугала, всегда была, есть и будет нашим стимулом.

Со старта нашего предприятия мы были уверены, что будем интересны покупателям, так как наша продукция эксклюзивна. Мы живём в уникальном месте. Только представьте: на территории Алтая произрастает более 2000 видов растений, из них лекарственных растений, непосредственно используемых человеком — 600 видов, более 100 видов встречается только на Алтае, это эндемики, не произрастающие нигде в мире.

Чтобы быть на рынке, соответствовать его тенденциям, на предприятии трудятся высококвалифицированные работники. Наши люди искренне горят своим делом, ищут новые идеи, вдохновляясь природой Алтая и Сибири, вносят вклад в сохранение здоровья и повышения качества жизни людей. Это важная миссия и очень ответственная. Потому что со здоровья начинается жизнь.

Мы гордимся возможностью сделать вклад в сохранение здоровья и повышения качества жизни людей, которые доверяют продукции «Пчела и человек». Мы постоянно совершенствуем свое производство, и технологии, чтобы здоровых людей стало больше!

НПК «Пчела и человек»

Адрес: Барнаул, проезд Авиационный, 39

Телефон/факс: +7 (3852) 56-10-15

Отдел сбыта: +7 (3852) 56-10-15, 73−00−97

Сайт: www.beeandman.ru

«СИБСОЦБАНК» ООО

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