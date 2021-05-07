Мечты сбываются: в «Газпроме» пообещали бесплатно провести газ в небольшие дома

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов пообещал бесплатно провести газ в рамках догазификации в небольшие дома россиян, площадь которых составляет не более 300 квадратных метров, пишет « Интерфакс ».

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения», — заявил Густов в эфире телеканала «Россия-1».

В сюжете уточняется, что речь идет о потребителях — физических лицах с максимальным часовым расходом газа до семи кубометров в час и чьи участки расположены не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.

Густов подчеркнул — региональный оператор по газификации будет обязан построить весь газопровод прямо до границы земельного участка, пишет Lenta.ru.

«То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — пояснил он.

При этом оплатить строительство сетей внутри участка потребитель должен будет сам.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что правительство подготовило поправки в закон о газоснабжении.

Он объяснил — если раньше человек платил за подведение газопровода от земельного участка до внутрипоселкового газопровода, то теперь ответственность ляжет на ресурсоснабжающую организацию оператора, который работает в каждом регионе.