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Экономика

Мечты сбываются: в «Газпроме» пообещали бесплатно провести газ в небольшие дома

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов пообещал бесплатно провести газ в рамках догазификации в небольшие дома россиян, площадь которых составляет не более 300 квадратных метров, пишет «Интерфакс».

Газификация. Жители края ее приветствуют.
Газификация. Жители края ее приветствуют.
Altairegion22.ru

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения», — заявил Густов в эфире телеканала «Россия-1».

В сюжете уточняется, что речь идет о потребителях — физических лицах с максимальным часовым расходом газа до семи кубометров в час и чьи участки расположены не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.

Густов подчеркнул — региональный оператор по газификации будет обязан построить весь газопровод прямо до границы земельного участка, пишет Lenta.ru.

«То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — пояснил он.

При этом оплатить строительство сетей внутри участка потребитель должен будет сам.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что правительство подготовило поправки в закон о газоснабжении.

Он объяснил — если раньше человек платил за подведение газопровода от земельного участка до внутрипоселкового газопровода, то теперь ответственность ляжет на ресурсоснабжающую организацию оператора, который работает в каждом регионе.

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