Медведев будет думать об отмене НДФЛ для малоимущих

Глава российского правительства Дмитрий Медведев указал на ряд проблем, которые могут возникнуть при реализации идеи об отмене НДФЛ для малоимущих.

По его словам, это «тонкая история» и «очень чувствительная тема», над которой надо «еще подумать», передает РИА «Новости».

По словам Медведева, данный вопрос рассматривался, но пока не вполне ясно, какими будут последствия, каковы будут выпадающие доходы и, главное, — кого отнести к категории малоимущих.

«Как только появится такого рода деление, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже небогатые, а с нас НДФЛ все же решили брать», — пояснил Медведев.

Однако, добавил он, сама идея «прорабатывалась и остается».

В сентябре глава ВТБ Алексей Костин на Московском финансовом форуме предложил освободить от НДФЛ малоимущих россиян путем введения необлагаемого минимума, пишет «Росбалт». В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации этой идеи.