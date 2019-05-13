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13 мая 7°C

Медведев доверил маркировку товаров компании российских миллиардеров

В России расширяют список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Функции маркировщика доверили Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), которым владеют российские миллиардеры.

Консервы.
Консервы.
СС0

Половина ЦРПТ принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова, четверть — основателю сети «Магнит» Сергей Галицкому и четверть — госкорпорации «Ростех», пишут «Ведомости».

Маркировку на потребительских товарах власти планируют ввести до 2024 года.

Перечень

Дополнится список товаров, подлежащих обязательной маркировке. В этот перечень могут быть включены мясные и рыбные продукты, бакалея, бытовая техника, косметика, бытовая химия, детское питание и молочные продукты.

Что маркируют сейчас

На данный момент в список входят только лекарства, сигареты и одежда. За маркировку каждого товара ЦРПТ будет получать по 50 копеек.

Лекарства

Бесплатно маркироваться будут лишь жизненно необходимые лекарства, которые стоят меньше 20 рублей.

Сумма нововведения

На создание системы маркировки потратят более 200 млрд рублей. Эксперты считают, что введение новых маркировок приведет к росту себестоимости товаров, замедлит их производство и перевозку, а также снизит конкурентоспособность. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на маркированные товары, пишет ura.ru.

Распоряжение

Распоряжение о государственно-частном партнерстве с ЦРПТ подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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