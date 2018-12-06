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Экономика
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Медведев обрадовался «вполне позитивным» итогам года в экономике

Экономические итоги 2018 года для России «можно оценить как вполне позитивные», несмотря на все трудности и издержки, заявил 6 декабря председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с ведущими российскими телеканалами.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Темпы роста ВВП России за 10 месяцев с начала текущего года составили 1,7% в годовом сопоставлении, и власти «рассчитывали на эту цифру», хотя «она невелика», сказал премьер. «Но рост продолжается, и он соответствует тому, что есть» во многих европейских странах, подчеркнул Медведев.

Тем не менее, понимает он, «чтобы развиваться дальше, нужны другие цифры», и они заложены в указал президента РФ, и намечены в основных направлениях деятельности правительства на ближайшие годы, — 2% роста ВВП к 2020 годы, и далее — к 3%, пишет «Росбалт».

Кроме того, указал Медведев, «у нас впервые за несколько лет будет профицитный бюджет — существенно профицитный (на 2019—2021 годы)».

По словам премьера, у экономики России есть запас прочности, благодаря и профициту бюджета, и заложенным в него низкой планки по ценам на нефть.

Говоря об инфляции, премьер указал, что в настоящее время он составляет примерно 3,5%, — «мы укладываемся в 4% инфляции, которые рассчитали давно», хотя несколько лет назад у нас была инфляция и в 15%.

Председатель правительства отвечает на вопросы телеведущих Петра Толстого («Первый канал»), Сергея Брилёва («Россия 1»), Ирады Зейналовой (НТВ), Ильи Доронова (РБК) и Ириты Мининой («Томское время»).

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