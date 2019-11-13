Медведев поддержал предложение Томенко о подключении филиалов школ к интернету

По словам Томенко эти объекты тоже необходимо подключить к Сети наряду с теми, что уже вошли в программу по развитию информационной инфраструктуры в крае. Всего их более 2,5 тыс — это школы, ФАПы, отделения Росгвардии и другие.
Дмитрий Медведев поддержал предложение. Его возмутило, что филиалы школ исключили из списка. Он подчеркнул, что задачи филиалов ничем не отличаются от задач самих школ, поэтому их нужно тоже подключать к интернету.
Однако Медведев отметил, что, возможно, нужно проводить некоторую оптимизацию образовательных учреждений. Но, по его словам, делать это нужно осторожно.
«Когда в селе есть школа, оно живёт. Когда школа закрывается, село начинает деградировать», — резюмировал Медведев.