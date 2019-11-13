Медведев поддержал предложение Томенко о подключении филиалов школ к интернету

Многие социальные объекты в Алтайском крае «выпали» из программы подключения к интернету — это около 400 филиалов школ, библиотеки, дома культуры, об этом сообщил губернатор Виктор Томенко на совещании с председателем правительства Дмитрием Медведевым в селе Санниково Алтайского края.

По словам Томенко эти объекты тоже необходимо подключить к Сети наряду с теми, что уже вошли в программу по развитию информационной инфраструктуры в крае. Всего их более 2,5 тыс — это школы, ФАПы, отделения Росгвардии и другие.

Дмитрий Медведев поддержал предложение. Его возмутило, что филиалы школ исключили из списка. Он подчеркнул, что задачи филиалов ничем не отличаются от задач самих школ, поэтому их нужно тоже подключать к интернету.

Однако Медведев отметил, что, возможно, нужно проводить некоторую оптимизацию образовательных учреждений. Но, по его словам, делать это нужно осторожно.