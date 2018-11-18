Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 ноября -6°C
225

Медведев поручил купить на 2 млрд рублей бронетехники у российского миллиардера

Российское правительство планирует выделить Росгвардии из своего резервного фонда 2 млрд руб. на закупку не менее 600 колесных транспортных средств. Проект соответствующего постановления подготовлен Минпромторгом по поручению премьера Дмитрия Медведева и опубликован на портале раскрытия правовой информации.

Дмитрий Медведев и Олег Дерипаска.
Дмитрий Медведев и Олег Дерипаска.
kremlin.ru

Сжатые сроки

«Учитывая сжатые сроки», контракты «будут заключены с единственными поставщиками на поставку техники производства автомобильного завода „Урал“ и ПАО „Арзамасский машиностроительный завод“», отмечается в пояснительной записке, пишут «Ведомости».

Эти предприятия входят в группу «ГАЗ» и «Русские машины», которые вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской включены в список блокирующих санкций США.

Техника

Предварительно у заводов для Росгвардии планируется приобрести 20 бронированных автомобилей «Урал-ВВ», 598 грузовиков повышенной проходимости «Урал-4320» и 15 бронеавтомобилей «Тигр».

Документ также предусматривает выделение в 2018 году 1,5 млрд руб. субсидий производителям техники, работающей на природном газе. Эта сумма позволит выпустить дополнительно не менее 1500 единиц такой техники в этом году.

Безопасность

«Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить дополнительную загрузку производственных мощностей предприятий, оказавшихся под санкциями, и решить ряд задач, связанных с безопасностью страны», — говорится в материалах, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что попавший под санкции российский миллиардер Олег Дерипаска посчитал условия кредитования «Промсвязьбанка», предложенные в качестве правительственных мер поддержки, грабительскими.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость