Медведев поручил купить на 2 млрд рублей бронетехники у российского миллиардера

Российское правительство планирует выделить Росгвардии из своего резервного фонда 2 млрд руб. на закупку не менее 600 колесных транспортных средств. Проект соответствующего постановления подготовлен Минпромторгом по поручению премьера Дмитрия Медведева и опубликован на портале раскрытия правовой информации.

Сжатые сроки

«Учитывая сжатые сроки», контракты «будут заключены с единственными поставщиками на поставку техники производства автомобильного завода „Урал“ и ПАО „Арзамасский машиностроительный завод“», отмечается в пояснительной записке, пишут «Ведомости».

Эти предприятия входят в группу «ГАЗ» и «Русские машины», которые вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской включены в список блокирующих санкций США.

Техника

Предварительно у заводов для Росгвардии планируется приобрести 20 бронированных автомобилей «Урал-ВВ», 598 грузовиков повышенной проходимости «Урал-4320» и 15 бронеавтомобилей «Тигр».

Документ также предусматривает выделение в 2018 году 1,5 млрд руб. субсидий производителям техники, работающей на природном газе. Эта сумма позволит выпустить дополнительно не менее 1500 единиц такой техники в этом году.

Безопасность

«Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить дополнительную загрузку производственных мощностей предприятий, оказавшихся под санкциями, и решить ряд задач, связанных с безопасностью страны», — говорится в материалах, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что попавший под санкции российский миллиардер Олег Дерипаска посчитал условия кредитования «Промсвязьбанка», предложенные в качестве правительственных мер поддержки, грабительскими.