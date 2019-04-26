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Экономика

Медведев поручил снизить НДС на ягоды и фрукты

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать вопрос о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию, сообщила пресс-служба правительства.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
kremlin.ru

«Минфину России, Минсельхозу России и Минэкономразвития России представить в Правительство Российской Федерации согласованные предложения о государственной поддержке производителей плодово-ягодной продукции, в том числе об установлении пониженной ставки налога на добавленную стоимость при реализации плодово-ягодной продукции», — говорится в документе.

Глава правительства признал, что фрукты и ягоды не попадают под льготное налогообложение в 10% и облагаются НДС по общей ставке в 20%, пишет polit.ru. По его словам, проблема может быть решена двумя путями: введением субсидии для всех отечественных производителей фруктов и ягод либо снижением ставки до 10%.

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