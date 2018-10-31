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31 октября
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Экономика
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Медведев поставил нефтяникам ультиматум из-за роста цен на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил ультиматум нефтяным компаниям из-за роста цен на бензин: если на ближайшем совещании с властями договориться не удастся, правительство введет заградительный пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Отвечать за переговоры с нефтяными компаниями поручили вице-премьеру Дмитрию Козаку. «Если же не удастся договориться, тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — заверил Медведев.

Накануне РБК со ссылкой на участников встречи Козака с представителями нефтяных компаний сообщил, что они предложили с начала 2019 года поднять цены на топливо на 4−5 рублей за литр. При этом другие источники предположили, что нефтяники «просто жаловались правительству на свои проблемы и в четыре-пять рублей оценили убытки при продаже литра топлива».

Рост цен на топливо

Резкий скачок цен на топливо произошел в России весной и в начале лета этого года. В апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом, в розничной продаже с середины апреля бензин в среднем по России стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня уже дороже 43 рублей, пишут РИА Новости.

Правительство, реагируя на ситуацию, решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. С нефтяными компаниями договорились о фиксации цены на топливо на уровне 30 мая этого года на время выработки решения о поддержке отрасли.

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