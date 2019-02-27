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Экономика

Медведев распорядился до 1 мая разработать меры по увеличению доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил руководителям регионов проанализировать структуру доходов россиян и предложить меры по их увеличению, сообщается на сайте правительства России.

Премьер-министр Дмитрий Медведев.
Премьер-министр Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Глава правительства подчеркнул, что задачу нужно выполнить до 1 мая и предоставить результаты анализа в Минтруд и Минэкономразвития России, пишет РБК.

Распоряжение Медведев дал по итогам форума, который прошел 14−15 февраля в Сочи.

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