Медведев распорядился до 1 мая разработать меры по увеличению доходов россиян

Глава правительства подчеркнул, что задачу нужно выполнить до 1 мая и предоставить результаты анализа в Минтруд и Минэкономразвития России, пишет РБК.
Распоряжение Медведев дал по итогам форума, который прошел 14−15 февраля в Сочи.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил руководителям регионов проанализировать структуру доходов россиян и предложить меры по их увеличению, сообщается на сайте правительства России.
Глава правительства подчеркнул, что задачу нужно выполнить до 1 мая и предоставить результаты анализа в Минтруд и Минэкономразвития России, пишет РБК.
Распоряжение Медведев дал по итогам форума, который прошел 14−15 февраля в Сочи.
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