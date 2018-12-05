Медведев распорядился компенсировать 537 млн рублей Первому каналу за показ военных парадов

Минобороны получит из резервного фонда российского правительства 537 млн рублей для покрытия расходов Первого канала на трансляцию военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2017—2018 годах.

Об этом говорится в распоряжении председателя правительства Дмитрия Медведева, опубликованном на портале правовой информации.

Компенсировать расходы телевещателю необходимо, «имея в виду, что организация информационного освещения мероприятия способствовало патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и повышению престижа Военно-Морского Флота», говорится в документе.

Минобороны должно в течение месяца — до 1 января 2019 года — подготовить проект распоряжения правительства о выделении субсидий Первому каналу.

Госдума приняла поправки в бюджет, по которым Первый канал получит дополнительную субсидию в 3 млрд руб, пишет РБК. Эти средства пойдут «на возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей», говорилось в законопроекте. Пояснительная записка к законопроекту уточняла, что субсидия также предусматривает возмещение «недополученных доходов в связи с осуществлением текущей и международной деятельности АО „Первый канал“.

Субсидии

Первый канал» получает субсидии из федерального бюджета на распространение аналогового сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. В нынешней редакции федерального бюджета на 2017 год указана общая субсидия «Первому каналу», НТВ, «Пятому каналу», «Матч ТВ», «ТВ Центру», «Карусели» на распространение сигнала в небольших городах — всего 9,3 млрд руб. (отдельно по каналам цифры не приводятся). В 2018-м на эти цели планируется выделить чуть меньше — 8,9 млрд руб.

Путин на параде

Парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте прошел 29 июля 2017 года, его принимал президент Владимир Путин. Он обошел на катере парадный строй кораблей и поприветствовал их экипажи.

Для прохода кораблей парадным строем в Северной столице были разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. В параде приняли участие фрегат «Адмирал Горшков», малый ракетный корабль «Серпухов», корвет «Бойкий», большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Иван Грен», судно связи «Иван Хурс», подлодка «Владикавказ» и подводный ракетоносец «Орел».

Главный военно-морской парад проведен впервые в новейшей истории в соответствии с указом президента.

В 2018 году впервые в истории российского флота в главном военно-морском параде принял участие робот-катер. Не обошлось без инцидентов — десантный катер типа «Серна» врезался в опору Благовещенского моста в Петербурге во время военно-морского парада.