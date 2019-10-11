Медведев решил разобраться с «банковским роумингом»

Он не сказал слово «Сбербанк», но «намек» понят. Еще зимой «Коммерсантъ» писал, что правительство, ФАС и ЦБ хотят запретить комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. К примеру, житель Владивостока переводит деньги жителю Калининграда и платит за это 1,5% от суммы.

Чиновники проанализировали рынок онлайн-переводов. И выяснили, что 94% занимает Сбербанк, который и берет комиссию.

И вот теперь Дмитрий Медведев публично сообщил, что готовится законопроект, который запретит, как выразился премьер, «банковский роуминг».

«Кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут. В одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами. Ну, страна у нас — большая, но с точки зрения вот такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет. И никак не сказывается даже на затратах», —сказал Дмитрий Медведев.

Сбербанк действительно зарабатывает на комиссиях. Как сообщили «Ведомости», в год онлайн-переводы приносят ему 18 млрд рублей.

Иван Уклеин,

директор по банковским рейтингам «Эксперт РА»:

Цель любого коммерческого банка — это заработать деньги. А в идеале — регулирование комиссии должно происходить не административными методами, не с участием руководителей различных ветвей власти, в том числе исполнительной власти, а рыночными методами, в результате конкуренции. Логично, что действительно банки стараются заработать деньги, то есть максимизировать свою прибыль на вложенные инвестиции. И насколько это позволяет законодательство. В данной ситуации такое доминирующее положение на рынке позволяло крупнейшему банку на протяжении длительного времени взимать комиссии.

В этих разговорах есть и доля политики — противостояние Сбербанка и ЦБ по поводу участия в системе быстрых платежей, пишет bfm.ru.