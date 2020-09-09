Медведев решил ввести в России гарантированный доход

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил подумать о введении в стране минимального гарантированного дохода, заявил он на онлайн-совещании с руководством партии власти.

Речь идет о минимальной сумме, которую должен получать любой человек, независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения, сообщает РИА Новости.

Медведев отметил, что пандемия коронавируса показала важность поддержки людей для социальной стабильности, поэтому идея гарантированного дохода требует внимания.

Ранее уже обсуждались такие проекты, пишет Lenta.ru. Так, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме помощнику президента России Максиму Орешкину предложил в качестве эксперимента ввести базовый доход для безработных в размере трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тыс. рублей в месяц.