Медведев спецпостановлением разрешил регионам снижать тарифы на мусор

«Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счет вывоза на так называемые временные объекты, ну то есть чтобы у регионов были в этом смысле чуть больше развязаны руки, чтобы они могли контролировать тарифную составляющую», — цитирует Медведева «Интерфакс».

Премьер отметил, что Россия — страна с разной плотностью населения, ее необходимо учитывать, поэтому, отметил премьер, «у меня нет возражений против дифференциации тарифной политики», пишет «Коммерсантъ».

Медведев считает, что нельзя навязывать единые подходы разным регионам страны. «Пусть они сами для себя определяются, как лучше», — сказал он, говоря о системе расчета платы за мусор.

Заявление прозвучало на встрече с участниками всероссийского форума «Чистая страна».

Мусорный сбор

С 1 января российские регионы начали переходить на новую систему обращения с отходами. Теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, отобранные в результате конкурсов. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ.

По подсчетам специалистов, в среднем каждый россиянин будет платить за вывоз ТКО 1225 руб. в год.