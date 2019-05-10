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Экономика

Медведев утвердил план обгона экономики Германии

Россия перегонит Германию по размеру ВВП и войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2023 году, следует из утвержденного председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года, сообщает «Интерфакс».

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Единый план утвержден в целях реализации указа президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Одной из задач президент поставил «вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%".

«В настоящее время Россия занимает 6-е место по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) согласно оценке МВФ. В 2017 году отставание от Германии (которая занимает 5-е место) по данному показателю составило 4,4%, при этом ВВП России больше, чем ВВП Индонезии, занимающей 7-е место, на 19,1%", — говорится в едином плане.

Согласно приложению к единому плану, ВВП РФ вырастет на 1,3% в 2019 году, на 2,0% в 2020 году, на 3,1% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году, на 3,3% в 2023 году и на 3,3% в 2024 году.

Перемещение с 6-го места в списке крупнейших экономик мира на 5-е место, согласно этому документу, произойдет в 2023 году.

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