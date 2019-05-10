Медведев утвердил план обгона экономики Германии

Россия перегонит Германию по размеру ВВП и войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2023 году, следует из утвержденного председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года, сообщает «Интерфакс».

Единый план утвержден в целях реализации указа президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Одной из задач президент поставил «вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%".

«В настоящее время Россия занимает 6-е место по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) согласно оценке МВФ. В 2017 году отставание от Германии (которая занимает 5-е место) по данному показателю составило 4,4%, при этом ВВП России больше, чем ВВП Индонезии, занимающей 7-е место, на 19,1%", — говорится в едином плане.

Согласно приложению к единому плану, ВВП РФ вырастет на 1,3% в 2019 году, на 2,0% в 2020 году, на 3,1% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году, на 3,3% в 2023 году и на 3,3% в 2024 году.

Перемещение с 6-го места в списке крупнейших экономик мира на 5-е место, согласно этому документу, произойдет в 2023 году.