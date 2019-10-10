Медведев уверен, что работа виноделов «поднимает нашу страну»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что реклама отечественного вина будет разрешена, если к ней изменится отношение в обществе, сообщает РИА Новости . Также глава правительства назвал очень важной работу отечественных виноделов.

«Мы к этому (рекламе вина) аккуратно относимся», — сказал председатель правительства во время осмотра выставки «Золотая осень», отвечая на вопросы виноделов.

Премьер-министр назвал очень важной работу отечественных виноделов, которая, по его мнению, «поднимает нашу страну».

«Я никогда не считал, что, например, реклама нашего вина, которое произведено из российских виноматериалов, предосудительна», — признался он. При этом глава кабинета министров обратил внимание на тот факт, что «есть законодательство, которому мы должны следовать».

Так, если в обществе изменится отношение к рекламе вина, то депутаты рассмотрят возможность разрешить ее, пишет bfm.ru. Тем не менее делать это следует осторожно, взаимодействуя с представителями сфер здравоохранения и продовольствия, заключил Дмитрий Медведев.