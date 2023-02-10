МегаФон построил для ММК частную сеть LTE на базе российских технологий

Оператор обеспечил покрытие основной промышленной площадки ММК, установив 27 базовых станций с поддержкой 4G. Оборудование работает в частотном диапазоне 900 и 2600 МГц, что гарантирует стабильную, высокоскоростную и безопасную среду передачи информации не только для стандартных приложений, но и для видеоаналитики, систем машинного зрения и VR/AR.

— ММК — наш многолетний партнер, с которым мы реализуем цифровые проекты и внедряем передовые разработки. Частная сеть LTE станет надежной базой, которая позволит предприятию совершенствовать различные производственные процессы. Этот инфраструктурный проект — один из первых в России, где мы использовали оборудование отечественного вендора. Данное решение является более гибким, что позволит, при необходимости, оперативно вносить изменения и дополнения в систему, учитывая пожелания клиента, — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Доступ к корпоративной сети, проектная емкость которой составляет до десяти тысяч устройств, осуществляется без VPN при использовании сим-карты ММК. Внутри сети реализованы механизмы для бесшовного переключения пользователей при перемещении по территории предприятия.

Также в частной сети LTE запущен протокол NB-IoT, который позволяет оперативно получать информацию с промышленных объектов. Датчики NB-IoT могут работать при температурах от +60 до -60˚С, контролируя сотни показателей, начиная с температуры, влажности, давления, уровня вибрации и шума и заканчивая данными о расположении персонала и оборудования как внутри помещений, так и за их пределами.

Магнитогорский металлургический комбинат. Фото предоставлено ММК

— Развертывание корпоративной сети поможет ММК в цифровизации производственных процессов и снизит затраты на внедрение инновационных решений. На базе Private LTE компания уже запустила проект автоматизированной системы проверки и аттестации металлопродукции на складах листопрокатного цеха № 4 с IT-устройств: специалисты разработали мобильное приложение, которое считывает и сопоставляет штрих-коды на маркировочных ярлыках металлопродукции. В рамках проекта сеть Private LTE заменила связь через Wi-Fi, обеспечив существенное сокращение издержек, — рассказали в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Благодаря частной сети удалось оперативно протестировать возможность реализации цифрового проекта «Разработка системы слежения за чугуновозными ковшами». Она будет контролировать массу чугуна на выпуске доменной печи, вести учет распределения чугуна по потребителям и контролировать состояние чугуновозов.

Кроме того, сеть Private LTE будет использоваться как среда для передачи данных в проекте цифрового склада цеха подготовки аглошихты, а также в системе управления складами (WMS) в управлении подготовки производства ММК.