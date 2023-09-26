26 сентября
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Экономика

МегаФон улучшил связь на барнаульском заводе «Ротор»

МегаФон расширил 4G-покрытие для работников крупнейшего приборостроительного завода в Алтайском крае. Оператор модернизировал существующие базовые станции, и теперь сотрудники смогут оценить новое качество связи.

МегаФон улучшил связь для работников завода «Ротор», модернизировав существующие базовые станции.
МегаФон улучшил связь для работников завода «Ротор», модернизировав существующие базовые станции.
Фото предоставлено компанией МегаФон.

Алтайский завод «Ротор» — промышленное предприятие в Барнауле. На сегодняшний день на нём производят продукцию по заказам Министерства обороны РФ, а также товары народного потребления. Завод расположен в Барнаульском ленточном бору, между поселками Борзовая Заимка и Южный. Уникальный светлохвойный реликтовый лес, окружающий предприятие, является самым большим по протяжённости в Западной Сибири. Эта природная кладовая богата на дикоросы, за счёт чего привлекает внимание любителей тихой охоты и путешественников.

Связисты усовершенствовали телеком-оборудование на территории предприятия. Сигнал в новом низкочастотном диапазоне лучше проникает внутрь зданий, а также имеет увеличенную дальность, что позволяет обеспечить стабильность передачи данных на большем расстоянии от базовых станций. В результате высокоскоростной интернет стал доступен даже в удаленных помещениях, а также на близлежащих к заводу территориях. Например, в Барнаульском ленточном бору и на отрезке дороги Лесной тракт.

Мобильные технологии меняют жизнь людей и подход к решению многих вопросов. Абоненты всё чаще используют свои гаджеты не только для развлечений: оплата коммунальных услуг, покупка билетов, коммуникации в социальных сетях и мессенджерах, просмотр видеоуроков. О том, что аппетиты горожан растут говорит динамика мобильного трафика в сети оператора. Например, в августе этого года жители Алтайского края “прокачали” на 10% больше по сравнению с июлем. В частности, рост отмечается и на “Роторе”. Аналитики компании говорят о том, что потребление с началом осени увечилось на 10%, по сравнению с прошлым годом, — отмечает Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае. — Чтобы соответствовать запросам барнаульцев, мы постоянно развиваем сеть в регионе — расширяем ёмкость действующей сети, запускаем новые объекты связи. С начала года такие работы уже провели более чем в 120 локациях региона.

Кроме того, проведённая модернизация расширила возможность звонков с использованием VoLTE*. Эта технология голосовой связи работает в 4G и позволяет абоненту одновременно разговаривать и сёрфить в интернете на привычных скоростях.

* Технология связи нового поколения, преобразующая голос в поток данных через сеть 4G

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