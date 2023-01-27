27 января
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Экономика

МегаФон усиливает направление мобильной коммерции

МегаФон завершил сделку по покупке компании «ИнПлат» — ключевого игрока на рынке мобильной коммерции. Сделка позволит оператору усилить финтех-направление и предложить абонентам новые удобные сервисы.

Женщина держит кредитную карту.
Женщина держит кредитную карту.
ФОТО предоставлено ПАО МегаФон.

МегаФон приобрел 100% компании у структур USM за денежные средства, сделка закрыта в январе.

— Мы видим большой потенциал в развитии направления мобильной коммерции. С уходом с российского рынка платежных инструментов зарубежных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей возросла. Наличие сильной экспертной команды и разработок «ИнПлат» в периметре МегаФона позволит нам предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов, — сказал директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

«ИнПлат» — ключевой партнер МегаФона в области мобильной коммерции, обрабатывающий 80% потока платежей со счета телефона. Компания работает на российском финтех-рынке более 12 лет, предлагая свои решения в области онлайн-платежей крупным игрокам рынка электронной коммерции и телеком-операторам.

Ключевые проекты по приему платежей в сервисах МегаФона были запущены совместно с «ИнПлат». Среди недавних проектов — внедрение сервиса Smart Pay, который позволяет проводить оплату, даже если на счете абонента недостаточно средств, списывая недостающую сумму с банковской карты без прерывания платежа. Сервис экономит время абонентов и повышает конверсию для партнера.

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