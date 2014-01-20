Мельница будущего: ультрасовременное предприятие вывело зернопереработку на Алтае на новый уровень

Алтайский край давно снискал славу одного из главных хлеборобных регионов страны. Однако совершенству нет предела. Ярким примером того, как развивается мукомольная промышленность края, внедряя самые передовые технологии, является новая мельница, в которую ЗАО «Табунский элеватор» (входит в объединение «Грана») вложило около 500 млн рублей. Как работает уникальное предприятие — в репортаже altapress.ru.

Краткое содержание

Свет на горизонте

Новую мельницу, способную перерабатывать в сутки 400 тонн зерна, видно еще на подъезде к Табунам. Примечательно, что ночью это здание выглядит еще более заметным — красивая подсветка издалека позволяет подумать, что это вовсе не производственное строение, а административный или даже культурный объект.

Расположено оно рядом с самим зданием элеватора. И соседство это явно подчеркивает выгодный контраст, которым отличается новая мельница.

Современный фасад, приятное глазу свечение, продуманный дизайн. С первого взгляда даже не верится, что внутри в круглосуточном режиме кипит работа.

Акцент на эстетической стороне вопроса, как рассказывает генеральный директор ЗАО «Табунский элеватор» Сергей Федорченко, был сделан изначально.

Сергей Федорченко,

генеральный директор ЗАО «Табунский элеватор»:

При строительстве этой мельницы мы брали за основу то, что сам профиль производства является, конечно, делом созидательным. Поэтому мы хотели всячески подчеркнуть это и серьезно подумали о внешнем виде комплекса.

Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова.

Новые рынки — новые задачи

Объединение зерноперерабатывающих предприятий «Грана» уже давно задумывалось о строительстве новой мельницы. Необходимость в ее появлении вытекала из специфики производства, необходимости его расширения и увеличения объема осваиваемых рынков сбыта.

«Были моменты, когда нам не хватало муки, потому что мы работали не только по своим продажам, но и грузили муку по гуманитарным поставкам по линии ООН. Также начали освоение рынков Китая. В итоге назрел вопрос о необходимости расширения не только рынков сбыта, но и объемов производства. Это же взаимосвязанные вещи», — отмечает Сергей Федорченко.

Сергей Федорченко. Анна Зайкова.

Также гендиректор «Табунского элеватора» подчеркивает, что на экспортном направлении имелся запрос на мелкую фасовку и эту тенденцию предприятие должно было учитывать.

В итоге было принято решение создать новую современную мельницу. Компания проанализировало текущие финансовое состояние и возможности и приступила к реализации этого крупного инвестиционного проекта.

Сергей Федорченко,

генеральный директор ЗАО «Табунский элеватор»:

Мы понимали, что нам нужно затратить свои финансовые ресурсы, а также привлечь часть заемных средств. Размер кредита составил 190 млн рублей, а 260 млн рублей в реализации проекта — собственные средства.

Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова.

Рекордные сроки

Глядя на современную мельницу в Табунах, не верится, что она была построена в удивительно короткие сроки. Предприятие, оснащенное по последнему слову техники, «выросло», что называется, с нуля всего за полтора года.

Производственный комплекс было решение возводить на пустыре рядом с элеватором.

Сергей Федорченко,

генеральный директор ЗАО «Табунский элеватор»:

Строительство мы начали в апреле 2017 года с нуля. Основное здание нам удалось построить уже к концу года. Далее мы завели туда отопление. Коробку возводили вместе с подрядчиками из Барнаула, но у нас есть и свои бригады — как строительная, так и ремонтная. Наши ребята, например, производили внутреннюю отделку здания.

Уже зимой 2018 года на мельницу стало поступать первое оборудование и за дело взялись специалисты, которым предстояло смонтировать будущую производственную линию.

Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова.

«Мы долго думали над тем, какое оборудование нам применить — российское, турецкое, итальянское. После того, как мы взвесили все за и против, то выбрали турецкую компанию Molinus. С главным технологом мы съездили в Турцию на завод, который производит это оборудование, ознакомились со всеми нюансами», — вспоминает гендиректор «Табунского элеватора».

Монтаж оборудования производился при участии турецких партнеров, которые давали необходимые консультации.

К маю 2018 года монтажные работы были практически завершены. Летом специалисты провели пуско-наладочные технологические работы, а одновременно с этим завершалась наружная отделка комплекса.

Часом X для новой мельницы в Табунах стало 20 сентября 2018 года, когда мукомольный комплекс был запущен в тестовом режиме. Впрочем, с этого дня производство здесь ведется в режиме нон-стоп.

Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова.

«Получилось так, что с тех пор мельница не останавливалась. Это говорит о действительно высоком профессионализме наших специалистов — в первую очередь, технологов и инженеров. Таким образом, с апреля 2017 по сентябрь 2018 года нам удалось построить и запустить высокотехнологичное предприятие. Всего за полтора года. Мы четко выдерживали график строительства и пуско-наладочных работ», — не без гордости отмечает Сергей Федорченко.

Ах , какая мельница

Что же представляет собой новая мельница? Это шестиэтажное здание, оснащенное высокотехнологичными цехами, подсобными помещениями, лабораториями, лифтами, душевыми, комнатами для приема пищи, кабинетами для обучения и лекций, складом, погрузочной зоной, логистическим узлом.

В перспективе предприятие способно перерабатывать в сутки 400 тонн зерна. В данный момент мельница работает в круглосуточном режиме и перерабатывает 240 тонн зерна в сутки.

Однако здание построено таким образом, что для вывода комплекса на полную мощность нужно лишь докупить и смонтировать оборудование — площади под него уже полностью готовы.

«Мозгом» мельницы является диспетчерская, где в режиме реального времени программируются и отслеживаются все производственные процессы. Они же выводятся на экран специалиста, который при помощи компьютера способен управлять процессом и осуществлять необходимый мониторинг.

Сергей Федорченко,

генеральный директор ЗАО «Табунский элеватор»:

Здание обеспечено всеми необходимыми вспомогательными помещениями, компьютеризация — на очень высоком уровне. Да только одних кабелей здесь проложено километров 100. Можно привести и такой пример. Работая в круглосуточном режиме в ночную смену — на мельнице находятся всего два сотрудника и один лаборант. Такое обслуживание комплекса само по себе говорит о высокотехнологичном производстве.

Еще одна гордость новой мельницы в табунах — немецкая линия фасовки высокой производительности фирмы FAWEMA. Детальную настройку этого дорогостоящего оборудования завершили уже в январе 2020 года.

Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова. Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова.

«Эта линия фасует продукцию в 1, 2 и 3 кг. Оборудование зарекомендовало себя и в России, и за рубежом. Имея такой производственный модуль, мы планируем активно выходить на розничные сети. Речь идет минимум о двух вагонах мелкой фасовки в сутки», — подчеркивает Сергей Федорченко.

Будущее начинается сегодня

После года успешной работы собственники и создатели новой мельницы в Табунах констатируют, что подобного рода производственных объектов в нашем регионе не появлялось в последние 10−15 лет.

Сергей Федорченко,

генеральный директор ЗАО «Табунский элеватор»:

Можно с уверенностью говорить, что за последнее десятилетие, а то и полтора, мельниц с такой производительностью и с таким высокотехнологичным оборудованием в Алтайском крае просто не строили. По крайней мере я об этом не знаю. Да, были модернизации мельниц, кто-то подстраивал, кто-то увеличивал свои объекты, но так, чтобы с нуля и с новейшим оборудованием — нет.

Гендиректор «Табунского элеватора» особо акцентирует внимание на том, что в этот производственный комплекс были вложены не только колоссальные средства, но также душа и кропотливый труд многих людей.

Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова.

По его словам, эта мельница во многом являет собой эталон и ориентир для развития зарноперерабатывающей промышленности в регионе и стране в целом.

Сергей Федорченко,

генеральный директор ЗАО «Табунский элеватор»:

Именно здесь мы можем получать стабильно качественную муку тех параметров, которые востребованы и российским потребителем, и зарубежными партнерами. На высокое качество и соблюдение всех технологических процессов у нас ориентированы все сотрудники — от грузчика до технолога.

Впереди у компании большие планы, связанные и с дальнейшим расширением внешних рынков, и с наращиванием присутствия в местных торговых сетях. А необходимая для этого база в лице богатых алтайских хлеборобных традиций вкупе с новейшими технологиями уже создана.