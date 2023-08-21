Мелочь, а приятно. В Алтайском крае не брезгуют поддельными сторублевками

14 банкнот было подделано в Алтайском крае за первую половину 2023 года. В первом полугодии 2022 этот показатель составлял 45 банкнот. Соответствующую статистику по региону и Сибирскому федеральному округу (СФО) altapress.ru предоставили в отделении Барнаул Банка России.

Алтайские подделки

10 из 14 выявленных в Алтайском крае подделок представляли собой пятитысячные купюры. По словам замглавы Сибирского главного управления ЦБ РФ Светланы Орловой, две трети всех подделок в Сибири представляли собой банкноты именно такого достоинства. Еще четверть составили бумажные деньги номиналом 1 тыс. рублей.

По данным отделения Барнаул ЦБ РФ, все поддельные пятитысячные купюры в Алтайском крае относятся к модификации 1997 года. Кроме них обнаружены две банкноты номиналом 2 тыс. рублей, модификации 2017 года, одна купюра достоинством 1 тыс. рублей, модификации 2004 года и даже одна «сторублевка», также 2004 года.

Статистика подделок. Отделение Барнаул Банка России.

Какие модификации чаще подделывают и почему

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС эксперт управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ ЦБ РФ Вячеслав Вилков, основная масса поддельных денег изготавливается с помощью копировального оборудования, особых технологических ухищрений у фальшивомонетчиков нет, поэтому основную массу подделок составляют тысячные купюры модификации 2004 года и пятитысячные — модификации 1997 года.

Вячеслав Вилков,

эксперт Сибирского ГУ ЦБ РФ:

У нас есть две модификации пятитысячных банкнот — 1997 и 2010 годов. Последнюю подделывают крайне редко, потому что у нее достаточно сильный защитный комплекс. На первой имитируют водяной знак, цветопеременную краску на гербе Хабаровска, радужные разводы, возникающие при наклоне банкноты. Были даже попытки имитации кипп-эффекта.

Эксперт посоветовал обращать внимание на водяной знак — подлинный очень плавно меняет тона от темных к светлым на общем фоне бумаги. Также защитная нить у фальшивомонетчиков вклеивается, при желании ее можно полностью вытянуть. В подлинной купюре такое невозможно.

Вячеслав Вилков. Скриншот видео.

Справка: Кипп-эффект проявляется в том, что, в зависимости от ориентации банкноты, изображения на ней могут становиться темными или светлыми.

Что творится в остальных регионах Сибири

Всего в СФО за полгода подделано 186 купюр. Во всех регионах, кроме Хакасии, количество подделок снижалось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Если сравнивать Алтайский край с соседями по округу, то по количеству выявленных подделок он окажется на шестом месте из 10:

Иркутская область — 54 шт;

Новосибирская область — 34 шт;

Омская область — 32 шт;

Красноярский край — 21 шт;

Томская область — 15 шт;

Алтайский край — 14 шт;

Республика Хакасия — 9 шт;

Кемеровская область — 6 шт;

Республика Алтай — 1 шт;

Республика Тыва — 0 шт;

Помимо банкнот номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в Сибири выявлено семь купюр по 2 тыс. рублей, 11 — по 500 рублей, четыре сторублевых и даже один «полтинник». Кроме того, в Омской и Новосибирской областях обнаружены три поддельных банкноты номиналом 100 долларов США и две — достоинством 50 евро.

Статистика подделок. Отделение Барнаул Банка России.

Как уберечься от мошенников

Особо внимательными следует быть на рынках, в киосках, автозаправках, предприятиях малого бизнеса. Именно их назвал основными местами сбыта поддельных банкнот заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Гребенюк.

Заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Олег Брыкин посоветовал подходить к проверке бумажных денег, особенно крупных номиналов, комплексно.

Олег Брыкин,

замглавы Отделения Барнаул ЦБ РФ: