21 августа
﻿
Экономика

Мелочь, а приятно. В Алтайском крае не брезгуют поддельными сторублевками

14 банкнот было подделано в Алтайском крае за первую половину 2023 года. В первом полугодии 2022 этот показатель составлял 45 банкнот. Соответствующую статистику по региону и Сибирскому федеральному округу (СФО) altapress.ru предоставили в отделении Барнаул Банка России.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Алтайские подделки

10 из 14 выявленных в Алтайском крае подделок представляли собой пятитысячные купюры. По словам замглавы Сибирского главного управления ЦБ РФ Светланы Орловой, две трети всех подделок в Сибири представляли собой банкноты именно такого достоинства. Еще четверть составили бумажные деньги номиналом 1 тыс. рублей.

По данным отделения Барнаул ЦБ РФ, все поддельные пятитысячные купюры в Алтайском крае относятся к модификации 1997 года. Кроме них обнаружены две банкноты номиналом 2 тыс. рублей, модификации 2017 года, одна купюра достоинством 1 тыс. рублей, модификации 2004 года и даже одна «сторублевка», также 2004 года.

Статистика подделок.
Статистика подделок.
Отделение Барнаул Банка России.

Какие модификации чаще подделывают и почему

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС эксперт управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ ЦБ РФ Вячеслав Вилков, основная масса поддельных денег изготавливается с помощью копировального оборудования, особых технологических ухищрений у фальшивомонетчиков нет, поэтому основную массу подделок составляют тысячные купюры модификации 2004 года и пятитысячные — модификации 1997 года.

Вячеслав Вилков,
эксперт Сибирского ГУ ЦБ РФ:

У нас есть две модификации пятитысячных банкнот — 1997 и 2010 годов. Последнюю подделывают крайне редко, потому что у нее достаточно сильный защитный комплекс. На первой имитируют водяной знак, цветопеременную краску на гербе Хабаровска, радужные разводы, возникающие при наклоне банкноты. Были даже попытки имитации кипп-эффекта.

Эксперт посоветовал обращать внимание на водяной знак — подлинный очень плавно меняет тона от темных к светлым на общем фоне бумаги. Также защитная нить у фальшивомонетчиков вклеивается, при желании ее можно полностью вытянуть. В подлинной купюре такое невозможно.

Вячеслав Вилков.
Вячеслав Вилков.
Скриншот видео.

Справка:

Кипп-эффект проявляется в том, что, в зависимости от ориентации банкноты, изображения на ней могут становиться темными или светлыми.

Что творится в остальных регионах Сибири

Всего в СФО за полгода подделано 186 купюр. Во всех регионах, кроме Хакасии, количество подделок снижалось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Если сравнивать Алтайский край с соседями по округу, то по количеству выявленных подделок он окажется на шестом месте из 10:

  • Иркутская область — 54 шт;
  • Новосибирская область — 34 шт;
  • Омская область — 32 шт;
  • Красноярский край — 21 шт;
  • Томская область — 15 шт;
  • Алтайский край — 14 шт;
  • Республика Хакасия — 9 шт;
  • Кемеровская область — 6 шт;
  • Республика Алтай — 1 шт;
  • Республика Тыва — 0 шт;

Помимо банкнот номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в Сибири выявлено семь купюр по 2 тыс. рублей, 11 — по 500 рублей, четыре сторублевых и даже один «полтинник». Кроме того, в Омской и Новосибирской областях обнаружены три поддельных банкноты номиналом 100 долларов США и две — достоинством 50 евро.

Статистика подделок.
Статистика подделок.
Отделение Барнаул Банка России.

Как уберечься от мошенников

Особо внимательными следует быть на рынках, в киосках, автозаправках, предприятиях малого бизнеса. Именно их назвал основными местами сбыта поддельных банкнот заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Гребенюк.

Заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Олег Брыкин посоветовал подходить к проверке бумажных денег, особенно крупных номиналов, комплексно.

Олег Брыкин,
замглавы Отделения Барнаул ЦБ РФ:

Проверяйте несколько признаков подлинности – лучше всего от трех до пяти. Тогда вы будете максимально уверены, что к вам в кошелек не попадет фальшивка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость