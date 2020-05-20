В Барнауле создадут банк земельных участков для застройщиков

В администрации Барнаула прошла встреча главы города Вячеслава Франка и руководителей ведущих строительных компаний края. Мэр заявил о необходимости увеличить объемы строительства в 1,5 раза и создать банк земельных участков, сообщил пресс-центр мэрии.

На встрече собрались представители городской власти и руководители строительных организаций: «Алгоритм», «Домстрой-Барнаул», «Жилищная инициатива», «Строительный камень», «Монтажная компания ПР-Холдинг», «Строительная перспектива», «Вира-Строй», ИСК «Союз» «СК Сибирия», «ЖБИ Сибири», «Сибинвест», «Адалин-Строй», «Сэлф», а также организации «Алтайские строители» и Союза строителей.

Отмечается, что с инициативой провести такое собрание выступили сами представители отрасли, а в мэрии предложение поддержали.

Строительный комплекс, по мнению главы города, авангард экономики.

«Инвестиции в экономику в этой сфере составляют почти 50%, обеспечивается занятость населения, достойная заработная плата. Нам необходимо исполнять Указ Президента РФ по вводу жилья. В этом году нам необходимо увеличить объемы строительства в 1,5 раза. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с нашими строителями», — заявил Франк.

Президент Совета организации «Алтайские строители», генедиректор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов по итогам встречи отметил, что Барнаул должен «прогнозируемо жить и развиваться».

«Когда был принят Генплан города, проект застройки, то строители поддержали в этом администрацию города, теперь нужно совместно развиваться и работать согласно этим документам. Надо определять места и делать проекты застройки, разрабатывать схемы дорог, инженерных сетей, выделять на это средства в бюджете города», — считает он.

По результатам рабочей встречи приняли решение о начале формирования на территории города банка земельных участков под строительство. Представители городских профильных комитетов будут работать с застройщиками и экспертами и вносить актуальных дополнений в Генплан и Правила землепользования и застройки.