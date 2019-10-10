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Экономика

МЭР выступило за выбор гражданами варианта банкротства

Минэкономразвития (МЭР) предлагает разрешить гражданам самим выбирать, как банкротиться — через суд или во внесудебном порядке, сообщает «Интерфакс».

Банкрот.
Банкрот.
СС0

Планируется объединить два существующих законопроекта об упрощении процедуры банкротства физлиц.

Один подготовлен Минэкономразвития и предусматривает освобождение арбитражных управляющих от ряда обязанностей в делах о несостоятельности граждан, имеющих долги до 700 тыс. рублей. Им не придется проводить собрания кредиторов, анализировать финансовое состояние должника, а поиск его имущества они будут проводить только по поручению и за счет кредиторов. Благодаря этому, считают в Минэкономразвития, затраты на дело о несостоятельности гражданина снизятся.

Второй законопроект разработан в Госдуме — он предлагает во внесудебном порядке признавать физлицо банкротом и списывать долг через год в случае, если у должника нет подлежащего продаже имущества, пишет bfm.ru.

Для гражданина эта процедура должна быть бесплатной, а гонорар в размере 3 тыс. рублей управляющему предполагается платить из специально сформированного Фонда поддержки внесудебного банкротства граждан.

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