МЭР выступило за выбор гражданами варианта банкротства

Минэкономразвития (МЭР) предлагает разрешить гражданам самим выбирать, как банкротиться — через суд или во внесудебном порядке, сообщает « Интерфакс ».

Планируется объединить два существующих законопроекта об упрощении процедуры банкротства физлиц.

Один подготовлен Минэкономразвития и предусматривает освобождение арбитражных управляющих от ряда обязанностей в делах о несостоятельности граждан, имеющих долги до 700 тыс. рублей. Им не придется проводить собрания кредиторов, анализировать финансовое состояние должника, а поиск его имущества они будут проводить только по поручению и за счет кредиторов. Благодаря этому, считают в Минэкономразвития, затраты на дело о несостоятельности гражданина снизятся.

Второй законопроект разработан в Госдуме — он предлагает во внесудебном порядке признавать физлицо банкротом и списывать долг через год в случае, если у должника нет подлежащего продаже имущества, пишет bfm.ru.

Для гражданина эта процедура должна быть бесплатной, а гонорар в размере 3 тыс. рублей управляющему предполагается платить из специально сформированного Фонда поддержки внесудебного банкротства граждан.