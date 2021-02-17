Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 февраля -4°C
Меры государственной финансовой поддержки для бизнесменов Алтайского края в 2021 году
Экономика
45

Меры государственной финансовой поддержки для бизнесменов Алтайского края в 2021 году

Центр Мой бизнес приглашает принять участие в вебинаре «Финансовая поддержка» в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП» для действующих предпринимателей по обучению навыкам, нацеленных на развитие бизнеса, который состоится 24 февраля 2021 г. в 14:00 ч.

Вебинар. Ноутбук.
Вебинар. Ноутбук.
СС0

Основной задачей вебинара является информирование участников о существующих мерах финансовой поддержки и об основных условиях и принципах её получения.

Финансовая поддержка предусматривает предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства временной финансовой помощи инфраструктурой поддержки субъектов МСП.

По завершению тренинга Вы сможете получить информацию о:

  • базовых требованиях к субъектам МСП при получении финансовой поддержки;
  • условиях и процедуре получения финансовой поддержки;
  • видах финансовой поддержки;
  • мерах государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
  • кредитной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства НОМК «Алтайский фонд микрозаймов»;
  • гарантийной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, НО «Алтайский фонд МСП»;
  • мерах банковской поддержки малого бизнеса;
  • Для участия в тренинге необходимо до 23 февраля 2021 г. зарегистрироваться на мойбизнес22.рф
  • Обращаем внимание, что ссылка на вебинарную комнату будет отправлена 24.02.2021 г. на указанную Вами электронную почту в регистрационной форме.

Участие в программе бесплатное! (18+)

  • Новости компаний
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость