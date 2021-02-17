Меры государственной финансовой поддержки для бизнесменов Алтайского края в 2021 году

Основной задачей вебинара является информирование участников о существующих мерах финансовой поддержки и об основных условиях и принципах её получения.
Финансовая поддержка предусматривает предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства временной финансовой помощи инфраструктурой поддержки субъектов МСП.
По завершению тренинга Вы сможете получить информацию о:
- базовых требованиях к субъектам МСП при получении финансовой поддержки;
- условиях и процедуре получения финансовой поддержки;
- видах финансовой поддержки;
- мерах государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- кредитной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства НОМК «Алтайский фонд микрозаймов»;
- гарантийной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, НО «Алтайский фонд МСП»;
- мерах банковской поддержки малого бизнеса;
- Для участия в тренинге необходимо до 23 февраля 2021 г. зарегистрироваться на мойбизнес22.рф
- Обращаем внимание, что ссылка на вебинарную комнату будет отправлена 24.02.2021 г. на указанную Вами электронную почту в регистрационной форме.
Участие в программе бесплатное! (18+)