Меры государственной финансовой поддержки для бизнесменов Алтайского края в 2021 году

Центр Мой бизнес приглашает принять участие в вебинаре «Финансовая поддержка» в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП» для действующих предпринимателей по обучению навыкам, нацеленных на развитие бизнеса, который состоится 24 февраля 2021 г. в 14:00 ч.