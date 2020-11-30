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30 ноября
Экономика

Мэрия Барнаула готова потратить 0,5 млн рублей на площадку у ТЦ «Гулливер»

Комитет муниципального заказа Барнаула объявил тендер по подбору подрядчика на обслуживание в 2021 году популярной у барнаульцев детской площадки в Центральном районе — у ТЦ «Гулливер». Начальная цена контракта — 588 тыс. рублей. Altapress.ru узнал, что хотела бы получить мэрия за эти деньги.

Детская площадка на проспекте Красноармейском.
Детская площадка на проспекте Красноармейском.
Alapress.ru

Согласно техзаданию, зимой от подрядчика потребуется очистка тротуаров и площадки от снега и льда два раза в неделю в течение пяти месяцев (январь-март, ноябрь, декабрь).

На тротуарах и площадке подрядчик обязан будет рассыпать песок е два раза в неделю в течение пяти месяцев (январь-март, ноябрь, декабрь). От него также потребуют ворошить снег, вывозить его, убирать и вывозить мусор ежедневно в течение пяти месяцев (январь-март, ноябрь, декабрь).

Летом он должен каждый день очищать тротуары, площадки и урны от мусора V класса опасности в течение семи месяцев (апрель-октябрь), косить газоны и вывозить мусор на полигон.

Кроме того, подрядчик обязан ежедневно осматривать конструкции площадки, весит журнал осмотра и каждый день предоставлять его мэрии.

Работы должны быть выполнены в 2021 году. На тендер принимаются заявки.

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