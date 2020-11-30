Мэрия Барнаула готова потратить 0,5 млн рублей на площадку у ТЦ «Гулливер»

Согласно техзаданию, зимой от подрядчика потребуется очистка тротуаров и площадки от снега и льда два раза в неделю в течение пяти месяцев (январь-март, ноябрь, декабрь).
На тротуарах и площадке подрядчик обязан будет рассыпать песок е два раза в неделю в течение пяти месяцев (январь-март, ноябрь, декабрь). От него также потребуют ворошить снег, вывозить его, убирать и вывозить мусор ежедневно в течение пяти месяцев (январь-март, ноябрь, декабрь).
Летом он должен каждый день очищать тротуары, площадки и урны от мусора V класса опасности в течение семи месяцев (апрель-октябрь), косить газоны и вывозить мусор на полигон.
Кроме того, подрядчик обязан ежедневно осматривать конструкции площадки, весит журнал осмотра и каждый день предоставлять его мэрии.
Работы должны быть выполнены в 2021 году. На тендер принимаются заявки.