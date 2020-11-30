Мэрия Барнаула готова потратить 0,5 млн рублей на площадку у ТЦ «Гулливер»

Комитет муниципального заказа Барнаула объявил тендер по подбору подрядчика на обслуживание в 2021 году популярной у барнаульцев детской площадки в Центральном районе — у ТЦ «Гулливер». Начальная цена контракта — 588 тыс. рублей. Altapress.ru узнал, что хотела бы получить мэрия за эти деньги.

Согласно техзаданию, зимой от подрядчика потребуется очистка тротуаров и площадки от снега и льда два раза в неделю в течение пяти месяцев (январь-март, ноябрь, декабрь).

На тротуарах и площадке подрядчик обязан будет рассыпать песок е два раза в неделю в течение пяти месяцев (январь-март, ноябрь, декабрь). От него также потребуют ворошить снег, вывозить его, убирать и вывозить мусор ежедневно в течение пяти месяцев (январь-март, ноябрь, декабрь).

Летом он должен каждый день очищать тротуары, площадки и урны от мусора V класса опасности в течение семи месяцев (апрель-октябрь), косить газоны и вывозить мусор на полигон.

Кроме того, подрядчик обязан ежедневно осматривать конструкции площадки, весит журнал осмотра и каждый день предоставлять его мэрии.

Работы должны быть выполнены в 2021 году. На тендер принимаются заявки.