Мэрия Барнаула спрогнозировала рост доходов и цен до 2022 года

Администрация Барнаула одобрила прогноз социально-экономического развития города на 2020 — 2022 годы. В нем определяется, как вырастут доходы горожан, промпроизводство, цены и другие показатели. Соответствующее постановление подписал и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк. Документ опубликован на сайте мэрии.

Промышленное производство

Рост промышленности города планируют обеспечить за счет более динамично развивающихся предприятий по производству транспортных средств и оборудования, резиновых и пластмассовых, текстильных и швейных изделий.

Прирост промпроизводства в сопоставимых ценах ожидается по базовому варианту — от 1,1 до 1,3%, по целевому — от 1,4 до 1,6%. Базовый вариант означает развитие в текущих условиях, целевой ориентирует на решение задач и достижение целей.

Инвестиции

Увеличение объема инвестиций в основной капитал ожидается по базовому варианту от 31,7 до 34,5 млрд рублей, по целевому — от 33,4 до 40,6 млрд рублей.

Рынок товаров и услуг

Рост оборота розничной торговли на 2020−2022 годы в сопоставимых ценах прогнозируется по базовому варианту развития в пределах 101,5 — 102,1%, по целевому — 101,8 — 103%.

Оборот общественного питания возрастет в границах от 100,3 до 102% по базовому варианту, от 102 до 103,2% - по целевому.

Платные услуги, оказываемые населению крупными и средними организациями, в действующих ценах прирастут в пределах 105 — 107% в год.

Ежегодный индекс потребительских цен на все товары и услуги прогнозируется на уровне 103,7 — 104%.

Уровень доходов населения

Темп роста зарплаты с 2020 по 2022 годы прогнозируют на уровне 107,5 — 108,3% по базовому варианту, 109,5 — 110% - по целевому.

Рынок труда и занятость

Власти прогнозируют положительную динамику численности работников крупных и средних организаций в среднесрочный период от 155,7 тыс. человек до 156,4 тысяч человек по базовому варианту развития, до 157,2 тысяч человек — по целевому.

Безработица ожидается на уровне 0,3% к трудоспособному населению.