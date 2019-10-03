Мэрия Барнаула спрогнозировала рост доходов и цен до 2022 года

Промышленное производство
Рост промышленности города планируют обеспечить за счет более динамично развивающихся предприятий по производству транспортных средств и оборудования, резиновых и пластмассовых, текстильных и швейных изделий.
Прирост промпроизводства в сопоставимых ценах ожидается по базовому варианту — от 1,1 до 1,3%, по целевому — от 1,4 до 1,6%. Базовый вариант означает развитие в текущих условиях, целевой ориентирует на решение задач и достижение целей.
Инвестиции
Увеличение объема инвестиций в основной капитал ожидается по базовому варианту от 31,7 до 34,5 млрд рублей, по целевому — от 33,4 до 40,6 млрд рублей.
Рынок товаров и услуг
Рост оборота розничной торговли на 2020−2022 годы в сопоставимых ценах прогнозируется по базовому варианту развития в пределах 101,5 — 102,1%, по целевому — 101,8 — 103%.
Оборот общественного питания возрастет в границах от 100,3 до 102% по базовому варианту, от 102 до 103,2% - по целевому.
Платные услуги, оказываемые населению крупными и средними организациями, в действующих ценах прирастут в пределах 105 — 107% в год.
Ежегодный индекс потребительских цен на все товары и услуги прогнозируется на уровне 103,7 — 104%.
Уровень доходов населения
Темп роста зарплаты с 2020 по 2022 годы прогнозируют на уровне 107,5 — 108,3% по базовому варианту, 109,5 — 110% - по целевому.
Рынок труда и занятость
Власти прогнозируют положительную динамику численности работников крупных и средних организаций в среднесрочный период от 155,7 тыс. человек до 156,4 тысяч человек по базовому варианту развития, до 157,2 тысяч человек — по целевому.
Безработица ожидается на уровне 0,3% к трудоспособному населению.