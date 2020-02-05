Мэрия Барнаула требует от «Русского холода» снести киоск «Мороженое»

Администрация Центрального района Барнаула требует в суде снести киоск «Мороженое», расположенный рядом с торговым центром на территории поселка Южный, информация об этом опубликована в картотеке арбитражного суда. Представитель администрации объясняет требование тем, что у владельца киоска закончился договор аренды.

Киоск «Мороженое» расположен в 20 метрах от ТЦ «Юбилейный» на поселке Южный, на улице Белинского, 14, следует из материалов дела в арбитражном суде. Ответчиком по делу является торговый дом «Русский Холод», зарегистрированный в Московской области.

Изначально иск мэрия подала к «Русскому Холоду», но в дальнейшем выяснилось, что за киоски отвечает торговый дом.

Договор аренды участка под киоском заключен в 2015 году и не был вовремя продлен. Вероятно, это стало одним из оснований подачи иска со стороны администрации Центрального района.

Муниципалитет требует от ТД «Русский холод» демонтировать киоск и привести участок в первоначальное состояние, пригодное для дальнейшего использования. Владелец киоска с требованием не согласен.

28 января суд отложил рассмотрение дела до 2 марта. Судья планирует разобраться, когда и на каких условиях заключили договор аренды и платил ли ТД «Русский Холод» арендную плату.