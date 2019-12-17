Мэрия Бийска хочет избавиться от стадиона и пивного бара

Власти Бийска намерены списать из казны футбольное поле, пивбар и еще несколько объектов на стадионе «Прогресс», пишет « Бийский рабочий ».

Объекты приняты в собственность муниципалитета в апреле 2019 года. Стадион выкупили у частного лица. После этого провели техническое обследование имущества, по результатам которого и появилась рекомендация избавиться.

Списать предлагается футбольное поле с газонным покрытием (стоимость — 600 тыс. рублей), мастерскую и пивбар (3,2 млн), трибуну с пристроем (600 тысяч), административное здание (3,39 млн) и гараж общественного транспорта (1,8 млн).

Причины: несоответствие строительным нормам и правилам, невозможность ремонта, непригодность к использованию и несоответствующий современным требованиям эстетический вид.

Таким образом, общая балансовая стоимость объектов составила более 9,5 млн рублей.

Бийск. Стадион «Прогресс». biwork.ru.

Примечательно, что город выкупил стадион «Прогресс» за 20,8 млн рублей. С 90-х годов он находился в частных руках и понемногу приходил в негодность.

Планируется, что на месте стадиона появится новое футбольное поле и беговые дорожки, а на прилегающей площадке — Ледовый дворец. Стоимость работ оценивается около 250 млн рублей, еще 40 миллионов — футбольное поле.

Правда, за чей счет будут проведены работы по демонтажу списанных объектов, пока не понятно. Одни рассчитывают на бюджет города, другие надеются на помощь края.