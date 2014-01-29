Мэрия Новосибирска увеличит ежемесячную выплату митрополиту

Мэрия Новосибирска увеличит ежемесячные выплаты всем почетным жителям города, среди которых бывшие губернаторы, спортсмены, депутат Госдумы и митрополит Тихон, пишет « Тайга.инфо ».

Как следует из документов на сайте мэрии Новосибирска, власти подготовили проект постановления, согласно которому ежемесячные выплаты почетным жителям вырастут с 41,9 до 43,1 тыс. рублей.

«Осуществить с 1 января 2020 года индексацию на индекс потребительских цен за 2019 год», — говорится в документе.

Выплаты вдовам и вдовцам почетных жителей увеличат с 20,9 до 21,5 тыс. рублей. Суммы приведены без учета налога на доходы физических лиц.

Также власти решили проиндексировать выплаты, которые положены за почетные грамоты мэрии: с 44,3 тыс. рублей вознаграждение вырастет до 45,6 тысяч.

По данным на январь 2020 года, почетными жителями Новосибирска признаны 42 человека, 25 из которых скончались.

К примеру, статус почетного жителя города имеют митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, трехкратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Александр Карелин, бывший полпред президента в Сибири, экс-губернатор Красноярского края и Новосибирской области Виктор Толоконский, бывший мэр Новосибирска, экс-губернатор и действующий сенатор Владимир Городецкий.