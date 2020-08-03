Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Мэрию через суд пытаются заставить строить тротуары, но деньги в городе есть только на подсветку

В Красноярском крае прокуратура пытается через суд заставить мэрию региональной столицы заняться благоустройством, пишет «Babr24».

Тротуар на ул. Попова
Тротуар на ул. Попова
Barnaul 22

На департамент, занимающийся городским хозяйством и благоустройством, в суд подали из-за отсутствия тротуаров на улицах.

Об этом рассказал депутат регионального заксобрания Александр Глисков. В прокуратуре ему сообщили, что еще в июле 2018 года мэрию «обязали обустроить тротуарами 15 участков дорожной сети».

На исполнение предписания администрации выдали 365 дней. Другими словами, сроки уже просрочили более чем на год.

«По традиции напоминаю, что так же через суд и прокуратуру решаются сегодня в Красноярске вопросы ремонта подпорных стен, признания домов аварийными, оборудования уличного освещения и другие, связанные с безопасностью проживания. Якобы денег в бюджете не хватает. Зато на подсветку всего подряд, бионорд, пиар мэрии, ремонты кабинетов, платные парковки и другие прихоти важных чиновников деньги находятся без всяких судов», — отметил Глисков.

Поскольку тротуары так и не появились, в сентябре 2019 года прокуратура направила исковое заявление в суд.

Рассмотрение дела назначили на 15 июня 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на неизвестную дату, которую так и не назначили.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость