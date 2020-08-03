Мэрию через суд пытаются заставить строить тротуары, но деньги в городе есть только на подсветку

На департамент, занимающийся городским хозяйством и благоустройством, в суд подали из-за отсутствия тротуаров на улицах.

Об этом рассказал депутат регионального заксобрания Александр Глисков. В прокуратуре ему сообщили, что еще в июле 2018 года мэрию «обязали обустроить тротуарами 15 участков дорожной сети».

На исполнение предписания администрации выдали 365 дней. Другими словами, сроки уже просрочили более чем на год.

«По традиции напоминаю, что так же через суд и прокуратуру решаются сегодня в Красноярске вопросы ремонта подпорных стен, признания домов аварийными, оборудования уличного освещения и другие, связанные с безопасностью проживания. Якобы денег в бюджете не хватает. Зато на подсветку всего подряд, бионорд, пиар мэрии, ремонты кабинетов, платные парковки и другие прихоти важных чиновников деньги находятся без всяких судов», — отметил Глисков.

Поскольку тротуары так и не появились, в сентябре 2019 года прокуратура направила исковое заявление в суд.

Рассмотрение дела назначили на 15 июня 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на неизвестную дату, которую так и не назначили.