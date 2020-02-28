«Мешки с деньгами сбрасывали с самолета»: как на Алтае развивалось банковское дело

1786 год — создание Государственного заемного банка России. Именно он выдал Алтаю первые кредиты на развитие горной промышленности, рудников и заводов.
1894 год — открытие первой кредитной организации в Барнауле — отделения частного Сибирского торгового банка. Управляли им из Екатеринбурга.
1903-1910 годы — в регионе стали работать петербургские коммерческие банки — Русско-Азиатский банк, Русский для внешней торговли банк, Международный коммерческий банк. Они кредитовали горную и обрабатывающую промышленности, торговлю, пароходство, железнодорожный транспорт.
Факт
Собственных коммерческих банков на Алтае было мало. Самый крупный из них — Барнаульский городской общественный банк имени купца 2-й гильдии Бодунова.
1910 год — создание в Барнауле собственного отделения Государственного банка. Оно выпускало наличные деньги (кредитные билеты), меняло ветхие купюры на новые, изымало фальшивые, кредитовало буржуазию, коммерческие банки и кредитные товарищества под вексели, ценные бумаги и товары. В банке работали всего девять человек.
1919 год — создание Алтайского губернского финансового отдела. Он выполнял сметно-бюджетные, кассовые, налоговые, а затем и кредитные функции. В условиях НЭПа кредитовал из бюджетных средств предпринимателей.
1922 год — открытие Барнаульского отделения Госбанка. Одной из первых его операций был прием срочных вкладов населения. Предметом особой заботы отделений Госбанка было кредитование хлебозаготовок. В структуре Барнаульского отделения даже функционировал специальный хлебный отдел. Сотрудники работали непосредственно на станциях, где шла заготовка и отправка хлеба.
1930-1932 годы — кредитная реформа, большая часть кооперативных и частных банков исчезла, остался только Госбанк.
1937 год — организация Алтайской краевой конторы Госбанка СССР. Учреждение распоряжалось всеми финансами края, но не имело даже собственного помещения.
Докладная записка с описанием условий работы:
«На площади 12 кв. метров постоянно работают три человека, не считая инспектора, который в период между командировками не имеет совершенно рабочего места и вынужден лепиться на конце стола. Секретарь-машинистка также не имеет своего стола и работает на конце стола другого инспектора, стесняя себя и мешая работать инспектору».
1941-1945 годы — Алтайский край принял более 100 эвакуированных предприятий, в том числе 24 завода общесоюзного значения. Размещение оборудования, обустройство приехавших на Алтай специалистов потребовало дополнительного финансирования, что увеличило объем работы алтайских банков, и без того усложнившийся в условиях военного времени.
1946-1950 годы — проведение денежной реформы, снижение розничных цен на товары массового потребления. В послевоенный период в Алтайском крае работало четыре конторы специализированных банков: Сельхозбанка, Промбанка, Комбанка, Торгбанка.
1954 год — поднятие целины. Государственное финансирование этого проекта происходило через краевую контору Госбанка.
Факт
За 1954−1958 гг. в крае было поднято 2,9 млн гектаров целины, за первые три года страна получила 9,4 млн тонн алтайского хлеба — столько же было сдано за предыдущие 13 лет.
1961 год — переход на новый масштаб цен. Во все районы края завезли около 150 тонн металлических монет.
Воспоминания специалистов Госбанка:
«Нужно было завезти из краевой конторы Госбанка в одно из отделений новые деньги. Дороги не было, была распутица, и к нам завозили деньги самолетом. Самолет Aн-2 не мог приземлиться, так как не было асфальтированной посадочной площадки, а была грязь и просто поля. Самолет сбрасывал мешки с деньгами прямо на поле, а мы на лошадях, под охраной милиции, собирали эти мешки и везли их в Госбанк. Из банка на мощных тракторах в деревянной будке, сколоченной на самодельных санях, каждое утро развозили деньги по обменным пунктам одного из районов за 30−40 км, а вечером привозили в банк и всю ночь пересчитывали обмененные старые и оставшиеся новые деньги».
1988 год — контора получила новое название: Алтайское краевое управление Госбанка СССР. Появлялась возможность развиваться частным банкам. Это были первые шаги к новой двухуровневой банковской системе. На первом уровне формировались территориальные подразделения Центрального банка, на втором — система коммерческих банков, филиалов и их структурных подразделений.
1990 годы — бурное развитие банковского сектора Алтайского края. К концу 1993 года в регионе было зарегистрировано 26 коммерческих банков.
Какой период был наиболее важным для банковского дела Алтая
Сергей Ужакин,
краевед:
Таким можно назвать открытие Барнаульского отделения Государственного банка Российской империи в 1910 году. Это стало важным звеном в большой цепи закономерных событий, которые определили развитие экономики края на десятилетия.
С одной стороны, одной из причин стал визит Столыпина в Сибирь и на Алтай. Он, видя потенциал аграрного края, ходатайствовал перед кабинетом Его Величества об открытии отделения. Столыпин был убежден, что аграрный край и переселенцы без финансовой помощи государства не смогут полноценно развиваться. Сельскому хозяйству жизненно был необходим мелкий кредит.
С другой стороны, в начале ХХ века началась грандиозная стройка Турксиба — железной дороги от станции Обь (Новониколаевск) до станции Семипалатинск. Высочайшим повелением было указано кредитов на это строительство за рубежом не брать. А потому несколько столичных банков инвестировали свои средства, и без надежной системы Государственного банка проект такой величины был бы просто невозможен. Государственный банк и его отделение в Барнауле стали финансовыми гарантами магистрали в Среднюю Азию.