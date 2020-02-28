«Мешки с деньгами сбрасывали с самолета»: как на Алтае развивалось банковское дело

2020 год в банковской сфере отмечен двумя датами — 160 лет исполняется Государственному банку России и 110 лет его барнаульскому отделению. Однако первый кредит алтайским предпринимателям выдали еще при Екатерине II. Развитие банковской сферы на Алтае по датам разобрал altapress.ru.

1786 год — создание Государственного заемного банка России. Именно он выдал Алтаю первые кредиты на развитие горной промышленности, рудников и заводов.

1894 год — открытие первой кредитной организации в Барнауле — отделения частного Сибирского торгового банка. Управляли им из Екатеринбурга.

1903-1910 годы — в регионе стали работать петербургские коммерческие банки — Русско-Азиатский банк, Русский для внешней торговли банк, Международный коммерческий банк. Они кредитовали горную и обрабатывающую промышленности, торговлю, пароходство, железнодорожный транспорт.

Факт Собственных коммерческих банков на Алтае было мало. Самый крупный из них — Барнаульский городской общественный банк имени купца 2-й гильдии Бодунова.

1910 год — создание в Барнауле собственного отделения Государственного банка. Оно выпускало наличные деньги (кредитные билеты), меняло ветхие купюры на новые, изымало фальшивые, кредитовало буржуазию, коммерческие банки и кредитные товарищества под вексели, ценные бумаги и товары. В банке работали всего девять человек.

В музее Центробанка Барнаульское отделение Центробанка России

1919 год — создание Алтайского губернского финансового отдела. Он выполнял сметно-бюджетные, кассовые, налоговые, а затем и кредитные функции. В условиях НЭПа кредитовал из бюджетных средств предпринимателей.

1922 год — открытие Барнаульского отделения Госбанка. Одной из первых его операций был прием срочных вкладов населения. Предметом особой заботы отделений Госбанка было кредитование хлебозаготовок. В структуре Барнаульского отделения даже функционировал специальный хлебный отдел. Сотрудники работали непосредственно на станциях, где шла заготовка и отправка хлеба.

1930-1932 годы — кредитная реформа, большая часть кооперативных и частных банков исчезла, остался только Госбанк.

В музее Центробанка Барнаульское отделение Центробанка России

1937 год — организация Алтайской краевой конторы Госбанка СССР. Учреждение распоряжалось всеми финансами края, но не имело даже собственного помещения.

Докладная записка с описанием условий работы: «На площади 12 кв. метров постоянно работают три человека, не считая инспектора, который в период между командировками не имеет совершенно рабочего места и вынужден лепиться на конце стола. Секретарь-машинистка также не имеет своего стола и работает на конце стола другого инспектора, стесняя себя и мешая работать инспектору».

1941-1945 годы — Алтайский край принял более 100 эвакуированных предприятий, в том числе 24 завода общесоюзного значения. Размещение оборудования, обустройство приехавших на Алтай специалистов потребовало дополнительного финансирования, что увеличило объем работы алтайских банков, и без того усложнившийся в условиях военного времени.

В музее Центробанка Барнаульское отделение Центробанка России

1946-1950 годы — проведение денежной реформы, снижение розничных цен на товары массового потребления. В послевоенный период в Алтайском крае работало четыре конторы специализированных банков: Сельхозбанка, Промбанка, Комбанка, Торгбанка.

1954 год — поднятие целины. Государственное финансирование этого проекта происходило через краевую контору Госбанка.

Факт За 1954−1958 гг. в крае было поднято 2,9 млн гектаров целины, за первые три года страна получила 9,4 млн тонн алтайского хлеба — столько же было сдано за предыдущие 13 лет.

1961 год — переход на новый масштаб цен. Во все районы края завезли около 150 тонн металлических монет.

Воспоминания специалистов Госбанка: «Нужно было завезти из краевой конторы Госбанка в одно из отделений новые деньги. Дороги не было, была распутица, и к нам завозили деньги самолетом. Самолет Aн-2 не мог приземлиться, так как не было асфальтированной посадочной площадки, а была грязь и просто поля. Самолет сбрасывал мешки с деньгами прямо на поле, а мы на лошадях, под охраной милиции, собирали эти мешки и везли их в Госбанк. Из банка на мощных тракторах в деревянной будке, сколоченной на самодельных санях, каждое утро развозили деньги по обменным пунктам одного из районов за 30−40 км, а вечером привозили в банк и всю ночь пересчитывали обмененные старые и оставшиеся новые деньги».

1988 год — контора получила новое название: Алтайское краевое управление Госбанка СССР. Появлялась возможность развиваться частным банкам. Это были первые шаги к новой двухуровневой банковской системе. На первом уровне формировались территориальные подразделения Центрального банка, на втором — система коммерческих банков, филиалов и их структурных подразделений.

В музее Центробанка Барнаульское отделение Центробанка России

1990 годы — бурное развитие банковского сектора Алтайского края. К концу 1993 года в регионе было зарегистрировано 26 коммерческих банков.

Какой период был наиболее важным для банковского дела Алтая

Сергей Ужакин,

краевед: