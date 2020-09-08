Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 сентября 10°C
Международная выставка «Heat&Power» для алтайских предпринимателей
Экономика
42

Международная выставка «Heat&Power» для алтайских предпринимателей

Центр #Мойбизнес края приглашает предпринимателей бесплатно принять участие в выставочно-ярмарочном мероприятии!

Международная выставка «Heat&Power».
Международная выставка «Heat&Power».
СС0

«Heat&Power» — это крупнейшая выставка промышленного котельного, теплообменного и электрогенерирующего оборудования, имеющая высокую коммерческую эффективность участия. Только за прошлый год число профессиональных посетителей выставки приблизилось почти к 3 000, а около 100 компаний из разных стран мира стали её участниками.

Выставка состоится с 27 по 29 октября 2020 года в Москве, место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

Посещение выставки — это возможность:
  • Первыми узнать о новинках на российском рынке котельного, электрогенерирующего и теплообменного оборудования и оценить возможности их дальнейшей реализации;
  • Лично ознакомиться с самым большим в России выбором оборудования для обеспечения бесперебойного тепло- и энергоснабжения;
  • Получить идеи по обновлению и расширению ассортимента реализуемой продукции;
  • Провести большое число прямых деловых переговоров с руководителями компаний-производителей;
  • Выбрать востребованное на российском рынке промышленное котельное, теплообменное, электрогенерирующее и вспомогательное инженерное оборудование;
  • Найти новых поставщиков и бизнес-партнеров.

Уникальная возможность показать свою продукцию на коллективном стенде региона предоставляется компаниям Алтайского края совершенно бесплатно. Центр поддержки экспорта субсидирует расходы на аренду выставочной площади, застройку, оборудование и брендирование стенда с использованием предоставленных компаниями логотипов.

Предпринимателям остаётся лишь оплатить командировочные расходы представителей, которые будут работать на стенде.

Регистрация открыта на мойбизнес22.рф

  • Новости компаний
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость