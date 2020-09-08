Международная выставка «Heat&Power» для алтайских предпринимателей

«Heat&Power» — это крупнейшая выставка промышленного котельного, теплообменного и электрогенерирующего оборудования, имеющая высокую коммерческую эффективность участия. Только за прошлый год число профессиональных посетителей выставки приблизилось почти к 3 000, а около 100 компаний из разных стран мира стали её участниками.
Выставка состоится с 27 по 29 октября 2020 года в Москве, место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».
- Первыми узнать о новинках на российском рынке котельного, электрогенерирующего и теплообменного оборудования и оценить возможности их дальнейшей реализации;
- Лично ознакомиться с самым большим в России выбором оборудования для обеспечения бесперебойного тепло- и энергоснабжения;
- Получить идеи по обновлению и расширению ассортимента реализуемой продукции;
- Провести большое число прямых деловых переговоров с руководителями компаний-производителей;
- Выбрать востребованное на российском рынке промышленное котельное, теплообменное, электрогенерирующее и вспомогательное инженерное оборудование;
- Найти новых поставщиков и бизнес-партнеров.
Уникальная возможность показать свою продукцию на коллективном стенде региона предоставляется компаниям Алтайского края совершенно бесплатно. Центр поддержки экспорта субсидирует расходы на аренду выставочной площади, застройку, оборудование и брендирование стенда с использованием предоставленных компаниями логотипов.
Предпринимателям остаётся лишь оплатить командировочные расходы представителей, которые будут работать на стенде.
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