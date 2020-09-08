Международная выставка «Heat&Power» для алтайских предпринимателей

«Heat&Power» — это крупнейшая выставка промышленного котельного, теплообменного и электрогенерирующего оборудования, имеющая высокую коммерческую эффективность участия. Только за прошлый год число профессиональных посетителей выставки приблизилось почти к 3 000, а около 100 компаний из разных стран мира стали её участниками.

Выставка состоится с 27 по 29 октября 2020 года в Москве, место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

Посещение выставки — это возможность: Первыми узнать о новинках на российском рынке котельного , электрогенерирующего и теплообменного оборудования и оценить возможности их дальнейшей реализации;

электрогенерирующего и теплообменного оборудования и оценить возможности их дальнейшей реализации; Лично ознакомиться с самым большим в России выбором оборудования для обеспечения бесперебойного тепло- и энергоснабжения;

Получить идеи по обновлению и расширению ассортимента реализуемой продукции;

Провести большое число прямых деловых переговоров с руководителями компаний-производителей;

Выбрать востребованное на российском рынке промышленное котельное , теплообменное , электрогенерирующее и вспомогательное инженерное оборудование;

теплообменное электрогенерирующее и вспомогательное инженерное оборудование; Найти новых поставщиков и бизнес-партнеров.

Уникальная возможность показать свою продукцию на коллективном стенде региона предоставляется компаниям Алтайского края совершенно бесплатно. Центр поддержки экспорта субсидирует расходы на аренду выставочной площади, застройку, оборудование и брендирование стенда с использованием предоставленных компаниями логотипов.

Предпринимателям остаётся лишь оплатить командировочные расходы представителей, которые будут работать на стенде.

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