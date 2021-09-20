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Экономика
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«Мы можем все»: «Русский Хлеб» на Алтае подвел полугодовые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»

День информирования по итогам шести месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда» состоялся 10 сентября на ОАО «Комбинат «Русский хлеб» при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК).

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

В мероприятии приняли участие коллектив предприятия, эксперты РЦК и представитель министерства экономического развития Алтайского края.

Как было отмечено, в ходе анализа пилотного потока «Повышение производительности труда при производстве хлеба „Русский“» рабочая группа выявила 50 проблем.

Посредством применения инструментов бережливого производства на эталонном участке линии № 3 хлебного цеха от тестомесильного отделения до укладки хлеба в вагонки, были внедрены в работу производственный анализ, анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ), инфоцентр участка, а также стенд решения проблем.

Кроме того, на пилотном потоке организованы рабочие места по системе 5С, разработаны стандарты рабочих мест и операций на потоке, на момент закрытия повысилась выработка в хлебном цехе с 80,44 до 90,13 кг./чел.час, в цехе упаковки 118,81 до 120,76 кг./чел.час.

Общим девизом совещания стал слоган «Мы можем все!». Руководитель проектного офиса Дарья Данилова презентовала достигнутые результаты проекта и итоги конкурса «По системе 5С к комфорту и результативности!», а также представила план охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия до 2024 года.

Для тиражирования полученных знаний на комбинате по программе Федерального центра компетенций подготовлены два инструктора по внедрению бережливого производства. Также в компании было проведено обучение для сотрудников производства.

Генеральный директор комбината Светлана Бузова в своем выступлении отметила эффективную работу экспертов Регионального центра компетенций и рабочей группы, а также рассказала о достигнутых показателях производительности труда и их влиянии на развитие компании в условиях высокой конкуренции.

Также топ-менеджер компании заявила о необходимости постоянного развития производственной системы и заинтересованности руководства компании в поддержании изменений и улучшений на производстве.

За результативную работу торжественно наградили самых активных участников дипломами и ценными подарками.

В завершение встречи заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности министерства экономического развития Алтайского края Александр Косарев отметил значимость работы предприятия для региона, важность высокой вовлеченности руководства в реализацию проекта и рассказал о возможностях системных мер поддержки для предприятий — участников национального проекта на федеральном и региональном уровнях.

На предприятии инициировали следующий проект «Оптимизация производственного процесса линии № 1 хлебного цеха».

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

#АЦКР #Производительностьтруда #национальныйпроект #рцк #ЛидерИзменений

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