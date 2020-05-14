«Мы на 100% попали в потребность рынка и клиентов». Как уникальные алтайские масла завоевывают мировой рынок

Алтайский край давно известен на всю страну как житница Сибири. Однако современный высокотехнологичный рынок требует изменения подходов как в производстве тех или иных продуктов, так и в их позиционировании. О том, что бренд — это не просто красивое слово, а маркетинг — не просто совокупность неких процессов, рассказала Яна Попова, основатель проекта ALTARIA и производства в нашем регионе уникального масла-спрея.

— Яна , масла-спреи бренда ALTARIA активно завоевывают рынки и все больше обсуждаются в публичном пространстве. Для начала расскажите , как родилась идея этого бренда , из чего она выросла?

— Начну с того, что ALTARIA — это часть компании «Диво Алтая», которую основал мой отец. Это крупное и успешное предприятие. Заводу уже 30 лет с момента основания.

Я работаю в «Диве Алтая» 13 лет. И эти годы дали мне колоссальный опыт. По большому счету, мне нужно было всему учиться с нуля. Ведь мое образование никак не связано с пищевой промышленностью. Я окончила журфак Алтайского государственного университета и не разбиралась ни в тонкостях производства, ни в финансах.

Но 13 лет в «Диве Алтая» стали для меня очень серьезной базой и дали бесценную практику. Помимо вовлеченности в ежедневную деятельность компании я все больше тяготела в сторону того, что мне всегда было интересно, — маркетинга.

Яна Попова. Из архива Яны Поповой.

Особенно важность маркетинга становится очевидной, когда компания с именем задумывается об освоении новых рынков, разрабатывает новые продукты. В этом случае ты начинаешь задумываться над тем, что можешь предложить конечному потребителю, что конкретно требуется людям.

— То есть ALTARIA — это больше история про маркетинг , чем про производство?

— В целом да. Сама же идея создания масла-спрея оформилась во время моего обучения в бизнес-школе «Сколково». Там я активно взаимодействовала со специалистами сферы брендинга, которые уже реализовали не один проект в пищевой промышленности.

Яна Попова. Из архива Яны Поповой.

Именно тогда моя мысль предложить совершенно новый продукт с высокой маржинальностью, аналогов которому нет как минимум в нашей стране, оформилась окончательно.

Я пригласила своих друзей на Алтай, и мы просто начали креативить. Было понятно, что реализовывать масло, например, в ПЭТ-таре или обычном соуснике — это не то.

Во время поиска «той самой» формы я посетила несколько выставок — отечественных и международных. После одной из них у меня на столе оказался буклет, который меня заинтересовал.

Яна Попова. Из архива Яны Поповой.

Я увидела, что можно производить масло в виде спрея, который легко распылить на тарелку или сковородку. В итоге и появилась идея создать такой продукт у нас, на Алтае.

На все это — от идеи до реализации — ушла буквально пара месяцев.

— Производство продукта вы начали сразу же?

— Да, все это было сделано в том же 2018 году. Первые партии мы изготовили в Москве, презентовали новый продукт для наших партнеров и постоянных клиентов компании. Новинка вызвала интерес, после чего мы приняли решение организовать производство здесь.

Яна Попова. Из архива Яны Поповой.

— Сейчас , глядя назад и анализируя тот факт , что ваша идея стала успешной и коммерчески выгодной , как вы думаете , почему эта задумка выстрелила?

— Я уверена, что мы на 100% попали в потребность рынка и нашего конечного потребителя. Мы сделали ставку на тренд экологичного содержания продукта и оригинальности упаковки. Сегодня потребитель ищет качество и нестандартную форму и на самом деле желает по возможности отойти от масс-маркета.

— Если говорить о рынках сбыта , то кто сегодня ваши крупнейшие клиенты?

— Масла ALTARIA сейчас представлены в сетях «Бахетле» и «Азбука вкуса». Сам формат этих торговых сетей говорит о том, насколько качественным является наш продукт.

Яна Попова. Из архива Яны Поповой.

Также наша продукция пользуется большим спросом в таких городах Сибири и Дальнего Востока, как Новосибирск, Томск, Иркутск, Чита, Якутск, Хабаровск. В этих городах есть люди, которые буквально заражены идеей продвинуть нашу продукцию как можно сильнее.

Кроме того, мы активно развиваем наш интернет-магазин.

Если говорить о международном глобальном рынке, то сейчас мы завершаем процесс согласования документации, чтобы быть представленными на платформе Amazon и выйти на американский рынок. И мы обязательно это сделаем!

Яна Попова. Из архива Яны Поповой.

— Кстати , об интернете. Сегодня , в условиях пандемии коронавируса , онлайн-продажи во всех секторах экономики пользуются все большей популярностью…

— Так и есть. Мы изначально были уверены, что с каждым годом интернет-продажи будут расти. Пандемия коронавируса в данном случае, как я считаю, стала катализатором ранее запущенных процессов, связанных с глобальными изменениями рынка.

Если говорить о нашем интернет-магазине, то сейчас продажи масел ALTARIA на этой площадке приносят около 45% общей выручки. И я убеждена, что этот процент будет возрастать.

Яна Попова. Из архива Яны Поповой.

Наша интернет-площадка очень удобна, функциональна, понятна. Кроме того, мы внедряем такие инструменты для увеличения покупательского спроса, как производство сопутствующей атрибутики и аксессуаров. Это и подставки, и фартуки, которые являются очень стильными, нравятся нашим клиентам и позволяют с точки зрения имиджа популяризировать продукцию.

— Таким образом , вы смотрите на пандемию коронавируса скорее как на время возможностей , нежели как на проявление некоего кризиса?

— Безусловно. Сегодняшняя ситуация — это точка роста. Я убеждаюсь в том, что именно сейчас очень многие процессы ускоряются и показывают, как рыночная ситуация будет меняться дальше.

Яна Попова. Из архива Яны Поповой.

Простой пример даже на нашей продукции. Мы всегда говорили, что масла в нашей упаковке — это выгодно и экономично. А сейчас, когда люди стараются максимально сэкономить в связи с неясными перспективами, это именно то, что нужно.

Один пшик масла-спрея — и можно заправить салат. Столь щадящего расхода продукта не обеспечит никакая другая тара.

— Пара слов о ваших флагманских продуктах. Что пользуется особой популярностью у клиентов? И расскажите , каких новинок ждать в ближайшее время.

— Сейчас хитом продаж у нас является рафинированное подсолнечное масло, которое идеально подходит для гриля. Это и понятно — сейчас дачный сезон. Также особой популярностью пользуются нерафинированное оливковое, подсолнечное и льняное масло.

Продукция АЛТАРИЯ. Из архива Яны Поповой.

Все эти продукты мы реализуем в нашей уникальной упаковке, которая исключает окисление масла, продлевает срок годности, а также обеспечивает экономичный расход.

Что касается новинок, могу сказать, что этим летом у нас появится новый продукт, но какой именно — это пока секрет.

Если же говорить об обновлении линии производства, то мы решили установить автоматическую линию розлива вместо существующей сейчас полуавтоматической. Все оборудование уже заказано.

Яна Попова. Из архива Яны Поповой.

Да, мы могли бы еще долго работать на имеющемся оборудовании, но мы компания, которая всегда старается следовать в ногу со временем, а потому технологической модернизации у нас уделяется особое внимание.

— Если говорить о команде ALTARIA , то сколько людей сейчас занимается этим проектом?

— Понятно, что ALTARIA неотделима от «Дива Алтая», но непосредственно этим продуктом занимается около 20 человек. Это очень немного, если брать во внимание те успехи, которые мы имеем, и если говорить о том, что мы уже вышли на иностранный рынок.

Яна Попова. Из архива Яны Поповой.

— Каким вы видите будущее проекта?

— Я вообще исхожу из того, что мы стоим на трех китах. Это команда, технологии и доверие наших клиентов.

А из этого следует, что наша команда будет расширяться, компетенции людей — возрастать, а управленческие подходы — развиваться. Если говорить о технологиях, то мы, как я уже рассказала, следим за всеми трендами в этом отношении и понимаем, сколь важна модернизация.

Ну, а что касается доверия к нам, то под этим следует понимать, что мы постоянно держим руку на пульсе, изучаем, что нужно людям, как оправдать их ожидания и удовлетворить потребность в том или ином продукте.

Бизнес-завтрак. Из архива Яны Поповой.

Еще в наших планах — создание международного офиса. В какой именно стране — пока сказать не могу, потому что я рассматриваю несколько вариантов. Но однозначно, мы это сделаем, потому что если речь идет о выходе на мировые рынки, то и соответствующий менеджмент надо готовить.

ALTARIA появилась именно благодаря этому и, я уверена, продолжит развиваться на этом же принципе — слушать людей и слышать своего потребителя.

— Яна , расскажите немного о вашем проекте «Бизнес-завтрак», который объединил женщин-предпринимателей.

— Эта идея изначально реализовывалась мною как чисто филантропский проект для женщин, занимающихся бизнесом. Он был направлен на то, чтобы создать некое комьюнити и объединить деятельных представительниц прекрасного пола.

Бизнес-завтрак. Из архива Яны Поповой. Бизнес-завтрак. Из архива Яны Поповой. Бизнес-завтрак. Из архива Яны Поповой. Бизнес-завтрак. Из архива Яны Поповой. Бизнес-завтрак. Из архива Яны Поповой.

Это проект-мотиватор, проект, который позволяет многим сделать шаг дальше и не останавливаться, а расти выше и выше.

Первые бизнес-завтраки были открытыми и бесплатными. И интерес к ним оказался огромным! Теперь мы стали вынуждены несколько ограничить формат мероприятия. В итоге бизнес-завтрак — это прекрасный, очень красивый ивент, где женщины-предприниматели могут поделиться своим опытом, обсудить интересующие их вопросы с известными спикерами, которых мы специально приглашаем на наши мероприятия.

Уверена, что проект будет развиваться, мы будет приглашать к участию в нем все более медийных персон.

Бизнес-завтрак. Из архива Яны Поповой.

— В завершение разговора хотел бы вас спросить , что вы хотели бы пожелать всем бизнесменам в канун Дня российского предпринимательства?

— Главное — не останавливаться. Способность быть постоянно в движении — это отличительная черта бизнесменов. И именно благодаря ей эти люди находят выход из самых непростых ситуаций, которые подкидывает жизнь.

Да, сегодня экономика испытывает серьезные трудности. У многих бизнес стоит на грани выживания из-за сложностей, связанных с пандемией. И именно поэтому хочется пожелать предпринимателям не сдаваться, а по возможности найти в происходящем точки роста и импульсы для дальнейшего развития.

И очень важно, чтобы никто из них не чувствовал себя одиноким. Нас много, и мы знаем, что такое выстроить свое дело. Пусть это мотивирует на достижение новых целей.