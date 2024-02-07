Мы начинаем КВН: стало известно о единственном владельце известной компании

Это подтвердила жена Маслякова-старшего, Светлана, указывает "МК".

Младшему Маслякову 44 года.

В 2022 году Александр Масляков-старший отошел от роли ведущего игр КВН.

Ранее Масляков поделился планами о заслуженном отдыхе от КВН.

Он признался, что давно уже подумывал «об уходе на покой», но он беспокоится, что не сможет быть в стороне от КВН.

«Понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются», — поделился Масляков.

Телеведущий отметил, что «решает» и не хочет, чтобы его «подталкивали». Масляков также заявил, что ему не все нравится в нынешнем юморе и он что-то может не понять.

В 2021 году Александр Масляков-старший стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

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