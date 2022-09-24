Мы не узнаем «Титова». В Барнауле презентовали проект нового аэровокзала

Минтранс презентовал проект нового аэровокзала, строительство которого уже планируют закончить к 2026 году. Расскажем, какие изменения ждет аэропорт Международный Барнаул имени Г.С.Титова.

Новое здание будет большим трехэтажным корпусом. Над входом в аэровокзал установят название «Аэропорт Титов».

Первый этаж займет зона регистрации, досмотра, выдачи и приемки багажа. На втором этаже будет зона прилета и служебные помещения. На третьем — зона отлета. В распоряжении пассажиров будут лифты и эскалаторы. Появятся три телескопических трапа, то есть посадка в самолет станет возможна прямо из здания аэровокзала.

Изменится схема движения транспорта. Появится краткосрочная стоянка автомобилей на 190 мест. Построят новую автодорога.

Площадь нового аэровокзала 8,5 тыс. квадратных метров (сравните с площадью нынешнего: 4 тыс. кв. метров).

Пропускная способность с 500 тыс. До 1,1 млн человек в год.

Работа с авиакомпаниями, грузами и почты достигнет мировых стандартов, уверены в минтрансе.

Сейчас заключен договор на разработку проекта, ее закончат в 2023 году. Только на проектирование потратят порядка 70 млн рублей.

Срок окончания всех работ — март 2026 года.

Предварительная сумма работ — 4 млрд рублей. Главный инвестор — компания «Новапорт».

«Соглашение подразумевало выпуск дополнительных акций, мы ничего не продавали. Компания „Новапорт“ становится владельцем 75% акций, а край 25% акций», — сказал Дмитрий Коровин, заместитель министра транспорта Алтайского края.

Существующее здание аэровозкала на втором этапе модернизации реконструируют и отдадут под международные линии после 2026 года.