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Экономика
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«Мы ни при чем»: директор единственного на Алтае сахарного завода оправдался за рост цен

По итогам 2018 года сахар вошел в число наиболее дорожающих продуктов питания. Еще в сентябре стоимость этого продукта на Алтае была на уровне 38−40 рублей за кг, в декабре — уже 46−48 рублей. По словам директора «Черемновского сахарного завода» Александра Фадеева, на процесс ценообразования предприятие не влияет.

Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья
Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья
Анна Зайкова

Александр Фадеев,
директор «Черемновского сахарного завода»:

Показатели по ценам нам доводятся. Эти данные формируются для всех территорий. Наша задача — произвести качественную продукцию и отправить ее по разнарядке.

Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья
Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья
Анна Зайкова

Ранее предшественники Фадеева на посту директора ЧСЗ объясняли, что цена на сахар складывается в Краснодаре, где располагается основная масса крупных предприятий. В соответствии с транспортной составляющей цена пересчитывается на среднюю полосу России, на Сибирь и на другие регионы.

При этом, по словам Александра Фадеева, затраты у предприятия увеличиваются повсеместно. Речь идет о росте цен на ГСМ, уголь, газ, фильтрующие материалы для производства.

Исключение в этом плане составляет только электроэнергия. Завод имеет собственную ТЭЦ и полностью обеспечивает свои потребности по электричеству.

Что говорят другие эксперты?

С декабря 2018 года в пяти регионах России отмечалось снижение цен. По мнению Евгения Иванова, ведущего эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка, с января таких регионов станет больше.

«Этот тренд сохранится и в феврале-апреле. Однако снижение цен, как и их рост, будет очень умеренным, на доли процента», — сообщил он «Российской газете».

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