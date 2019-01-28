«Мы ни при чем»: директор единственного на Алтае сахарного завода оправдался за рост цен

Александр Фадеев,
директор «Черемновского сахарного завода»:
Показатели по ценам нам доводятся. Эти данные формируются для всех территорий. Наша задача — произвести качественную продукцию и отправить ее по разнарядке.
Ранее предшественники Фадеева на посту директора ЧСЗ объясняли, что цена на сахар складывается в Краснодаре, где располагается основная масса крупных предприятий. В соответствии с транспортной составляющей цена пересчитывается на среднюю полосу России, на Сибирь и на другие регионы.
При этом, по словам Александра Фадеева, затраты у предприятия увеличиваются повсеместно. Речь идет о росте цен на ГСМ, уголь, газ, фильтрующие материалы для производства.
Исключение в этом плане составляет только электроэнергия. Завод имеет собственную ТЭЦ и полностью обеспечивает свои потребности по электричеству.
Что говорят другие эксперты?
С декабря 2018 года в пяти регионах России отмечалось снижение цен. По мнению Евгения Иванова, ведущего эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка, с января таких регионов станет больше.
«Этот тренд сохранится и в феврале-апреле. Однако снижение цен, как и их рост, будет очень умеренным, на доли процента», — сообщил он «Российской газете».