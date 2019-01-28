«Мы ни при чем»: директор единственного на Алтае сахарного завода оправдался за рост цен

По итогам 2018 года сахар вошел в число наиболее дорожающих продуктов питания. Еще в сентябре стоимость этого продукта на Алтае была на уровне 38−40 рублей за кг, в декабре — уже 46−48 рублей. По словам директора «Черемновского сахарного завода» Александра Фадеева, на процесс ценообразования предприятие не влияет.