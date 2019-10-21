«Мы открыты для инвесторов и их проектов». Вячеслав Химочка о развитии предпринимательства в Барнауле

Предпринимательство является главным элементом экономической системы Барнаула. Малый и средний бизнес, активно развиваясь, формирует городской бюджет, обеспечивает занятость населения, участвует в социальной жизни города. Об этом и многом другом мы побеседовали с Вячеславом Химочкой, заместителем главы администрации Барнаула по экономической политике.

— Вячеслав Сергеевич, первый вопрос очень простой и понятный — какое значение имеет сегодня сектор малого и среднего предпринимательства для Барнаула? Насколько важна его роль с точки зрения предоставления рабочих мест и пополнения городского бюджета?

— Развитие малого и среднего бизнеса имеет для экономики города Барнаула первостепенное значение. Предприниматели обеспечивают население необходимыми товарами и услугами, поставляют комплектующие на крупные предприятия, обеспечивают занятость населения и образуют почву для нововведений и появления новых крупных предприятий.

Бизнес способствует созданию новых рабочих мест, снижению уровня безработицы, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечению экономической самостоятельности населения города, стабильности налоговых поступлений в городской бюджет.

Сегодня в Барнауле в сфере предпринимательства трудятся около 119 тыс. человек или около трети от занятых в экономике города. На территории города осуществляют свою деятельность более 42 тыс. субъектов предпринимательства.

В формирование доходной части городского бюджета предприниматели вносят значительный вклад, в 2018 году он составил 45,7% (2017 г. — 44,2%, 2016 г. — 43,6%) от общих бюджетных поступлений. Кроме этого, бизнес-сообщество города несет ощутимую нагрузку в виде социальных обязательств обеспечивая занятость населения во всех отраслях. Так, за январь-август текущего года предпринимателями Барнаула создано 2021 рабочее место, а за 2017−2018 годы — 7962 новых рабочих места. Это позволило достигнуть низкого уровня безработицы в Барнауле, который на 1 октября составил 0,32% по отношению к численности трудоспособного населения.

Инфографика. Михаил Хозяйкин

Именно поэтому развитие предпринимательства является приоритетной задачей нашего государства, правительства края и администрации города.

— Какова отраслевая структура предпринимательства в Барнауле? Как она меняется?

— В современных условиях предпринимательская деятельность затрагивает все сферы экономики города — это производство товаров и услуг, торговля, строительство, транспорт, здравоохранение, образование, ЖКХ, социальное обслуживание и т. д.

Согласно статистическим данным на 1 июля 2019 года, в сфере малого бизнеса отраслевая структура выглядит следующим образом:

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 547 субъектов или 36,3% от общего числа субъектов малого бизнеса;

обрабатывающие производства — 281 субъект или 18,6%;

строительство — 144 субъектов или 9,5%;

деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 107 субъектов или 7,1%.

Инфографика. Михаил Хозяйкин

Отмечу, что в 2014 году до введения экономических санкций в отношении нашей страны структура малого бизнеса на территории Барнаула выглядела иначе. Самую большую долю занимала оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования — 560 субъектов или 38,6%. А далее шли операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — 376 субъектов или 22,8%.

Как видите, за пять последних лет отраслевая структура малого предпринимательства значительно поменялась. Увеличилась численность и доля предпринимателей занимающихся обрабатывающим производством с 16,7% до 18,6%, в настоящее время этот сектор занимает второе место в отраслевой структуре. Сократилась доля и число предпринимателей осуществляющих оптовую и розничную торговлю с 38,6% до 36,3%, хотя данная отрасль в структуре малого бизнеса по-прежнему занимает лидирующую позицию.

Кроме того, сократилась доля и число предпринимателей занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг с 22,8% до 7,1%. В сфере строительства доля и численность субъектов малого бизнеса практически осталась на прежнем уровне.

— Какие направления предпринимательской деятельности, по вашим оценкам, необходимо усиливать в городе?

— В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года потенциалом в развитии малого бизнеса обладают субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в следующих направлениях: пищевая и перерабатывающая промышленность, сельхозмашиностроение, индустрия детских товаров, импортозамещение, деревообработка, IT-технологии, переработка вторсырья, энергоэффективные технологии.

— Есть ли для этого какие-либо механизмы поддержки?

Вячеслав Химочка Источник: администрация г. Барнаула

— В рамках реализации Национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры разработаны и утверждены региональные проекты «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Популяризация предпринимательства» с периодом реализации 2019−2024 годы.

Кроме этого, на территории города действует муниципальная программа «Развитие предпринимательства в Барнауле на 2015−2024 годы». Во всех нацпроектах и городской программе предусмотрены различные механизмы и виды поддержек субъектов МСП — информационную, консультационную, финансовую и имущественную.

Успешному развитию малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики будет способствовать созданная система сопровождения инвестиционных проектов реализующих субъектами предпринимательства, а также предоставление инвесторам финансовой поддержке на федеральном и региональном уровнях.

Развитие системы информационно-консультационной поддержки и использования субъектами предпринимательства, научно-технических разработок и технологий. Популяризация продукции барнаульских предприятий будет осуществляться за счет расширения участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

— Сегодня идёт активная борьба между регионами и их столицами за инвестиции? В городе должен быть принят определенный стандарт работы с инвестором. Что он подразумевает?

— Инвестиции являются основой социально-экономического развития территорий, поэтому вопрос привлечения инвесторов из других регионов и сохранения местных инвесторов имеет особое значение.

В 2014 году Экспертным советом по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае был одобрен «Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Алтайского края». Документ предусматривает мероприятия по 11 направлениям, которые нацелены на формирование эффективной системы поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне. Например, наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории, единой базы инвестиционных проектов и предложений, административных регламентов по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

В Барнауле данный Стандарт был оперативно внедрен по всем направлениям, а в развитие этого с 2017 года по методу проектного управления организована работа по сопровождению инвесторов — создан отдел, который занимается работой с потенциальными и действующими инвесторами и сопровождает их на всех этапах реализации проектов от подбора земельного участка на территории города до ввода объекта в эксплуатацию.

— Что это дало?

— По итогам 2018 года инвестиции по крупным и средним организациям города составили 30,3 млрд рублей, тогда как в 2017 году этот показатель был равен 19,9 млрд рублей. По первому полугодию этого года также динамика положительная — 9,2 млрд. рублей и прирост на 13% в сопоставимых ценах относительно 1 полугодия 2018 года.

Опыт работы города по привлечению инвестиций в 2019 году был представлен на краевом этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», где Барнаул занял 1 место.

— Вы уже говорили, что в Барнауле действует программа развития предпринимательства. Просим вас охарактеризовать ее основные целевые индикаторы. Как их выполнить?

— Муниципальная программа разработана до 2024 года. В результате реализации мероприятий, предусмотренных в ней, администрация города ставит следующие цели к 2025 году:

удельный вес поступлений в доходах бюджета города от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличится с 45,7% до 47,6%;

количество объектов муниципального имущества , включенных в перечень муниципального имущества , предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов МСП , увеличится на 18%;

включенных в перечень муниципального имущества предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов МСП увеличится на 18%; количество субъектов МСП , получивших поддержку в рамках реализации мероприятий программы , составит 2 940 предпринимателей;

получивших поддержку в рамках реализации мероприятий программы составит 2 940 предпринимателей; численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства , включая индивидуальных предпринимателей , увеличится с 119 708 до 128 323 человек.

Для достижения данных целей администрация города предусматривают следующие направления деятельности:

проведение выставок для продвижения товаров местных производителей;

реализация медиапроектов по популяризации предпринимательской деятельности;

организация и проведение исследований по определению потенциала и перспектив развития субъектов предпринимательства на территории города;

проведение тренингов , обучающих семинаров , лекций и конференций для предпринимателей по вопросам ведения предпринимательской деятельности;

обучающих семинаров лекций и конференций для предпринимателей по вопросам ведения предпринимательской деятельности; издание информационных бюллетеней «Предприниматель Барнаула»;

организация и проведение конкурсов: «Лучший предприниматель Барнаула»;

ведение рубрики «Онлайн консультирование предпринимателей» на официальном Интернет-сайте города Барнаула , а также страницы в социальной сети Instagram;

а также страницы в социальной сети Instagram; оказание имущественной поддержки предпринимателям на льготных условиях;

совершенствование нормативной правовой базы в сфере торговли , общественного питания , бытового обслуживания;

общественного питания бытового обслуживания; проведение ярмарок выходного дня с привлечением товаропроизводителей города и Алтайского края.

В целом на реализацию данных мероприятий муниципальной программы из бюджета города за шесть лет будет направлено более 28 млн. рублей (в 2019 году — 3,2 млн. рублей).

— Как налажена обратная связь с бизнес-сообществом в целом?

— Возможность осуществления оперативной обратной связи с предпринимателями — важный элемент во взаимодействии власти и бизнеса. В ежедневном режиме у нас ведется взаимодействие с бизнес-сообществом как по телефону, так и на совместных совещаниях и рабочих встречах.

Предприниматели активно вовлечены в работу совещательных органов. Также каждый понедельник с 13.00 до 14.00 проводится прием хозяйствующих субъектов инвестиционным уполномоченным в администрации Барнаула, на который можно записаться по телефону 8 (3852) 370−315.

Предприниматели могут направить свое обращение и в электронном виде через Инвестиционный портал города Барнаула. Там же указаны контактные телефоны, по которым инвесторы могут получить всю необходимую информацию.

Предприниматель может обратиться в профильный комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города, который располагается по адресу: ул. Гоголя, 48, каб.419 (тел.370−461 и 370−470), а также в отдел инвестиционной и проектной деятельности (тел.370−421 и 370−430).

Отмечу также, что у нас эффективно действует Координационный совет предпринимателей при администрации города Барнаула. 20 летний опыт совместной работы наглядно показал, что он является важнейшим связующим звеном бизнеса и власти. В центре внимания вопросы перспективного развития предпринимательства, городского хозяйства и в целом территории города, вопросы противодействия естественным монополиям и сохранения всех форматов бизнеса и особенно малого. В свою очередь принимаемые решения администрацией Барнаула по вопросам ведения предпринимательской деятельности в обязательном порядке согласуются с Координационным советом.