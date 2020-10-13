«Мы получим джедаев баз данных». Олег Бартунов рассказал, зачем создается подразделение Postgres Professional в Барнауле

Московская компания Postgres Professional планирует открыть в Барнауле Центр международной поддержки Postgres Pro, а также обучать студентов работать с базами данных и разрабатывать их. Директор компании Олег Бартунов в интервью altapress.ru рассказал, зачем это нужно, как будет проходить обучение студентов, а также о том, почему технологическая состоятельность России невозможна без собственной системы управления базами данных.

— Олег Сергеевич, на Алтайском региональном ИТ-форуме компания Postgres Professional заключила соглашение с правительством Алтайского края. Расскажите, в чем его суть.

— Наша цель — создать в Алтайском крае Центр международной поддержки Postgres Pro, чтобы он обеспечивал техподдержку проектов в России и за рубежом. Уже около года в Барнауле работает наш небольшой офис. Сначала там было три сотрудника, недавно мы наняли еще одного, и на днях провели собеседования еще с несколькими. Мы очень ими довольны и готовы дальше набирать людей. Взяли бы хоть сейчас человек 20−30, в них существует большая потребность.

Но специалистов с нужными нам компетенциями на рынке очень мало, несмотря на то, что базы данных — это основа любого проекта. Специалисты такого профиля очень востребованы, и мы хотим создать в вашем регионе кузницу кадров, которая позволит решать задачи, актуальные для всей страны.

В Алтайском крае есть все условия для нормальной жизни — красивая природа, хорошая еда и спокойный ритм, который позволяет сохранять здоровье. К тому же в регионе сильная школа подготовки технических специалистов.

Для края сотрудничество с нами выгодно, потому что мы создаем здесь высокотехнологичные рабочие места. Наш интерес в том, что мы, с одной стороны, обеспечиваем свое кадровое будущее, а с другой — оптимизируем расходы. Не секрет, что уровень зарплат и стоимость офисов в регионах ниже, чем в Москве.

Я уже шесть лет подряд ежегодно приезжаю на Алтай, знаком со многими предпринимателями, которые ведут здесь ИТ-бизнес, с министром цифрового развития и связи региона Евгением Зрюмовым. Здесь все друг друга знают, контакты очень близкие, это позволяет быстро решать деловые вопросы. Мне кажется, сейчас пришло время закрепить наши отношения с регионом на официальном уровне.

— Как произошло ваше знакомство с Алтайским краем? Почему вы приехали сюда в первый раз?

— Это личная история. Впервые я прилетел в Новосибирск потому, что хотел посмотреть, где прошло детство моей мамы. По национальности я калмык, мой народ сослали в Сибирь во время Великой Отечественной войны — в Красноярский край, Алтайский край и в Новосибирск.

Сразу обратил внимание на то, какие прекрасные здесь люди — они открытые, более здоровые, чем в крупных городах европейской части России, с ними приятно общаться, мне очень нравится. Как-то раз меня пригласили принять участие в конференции IT-Summer, которая проходила в Барнауле. И я сказал Денису Газукину, который был одним из организаторов: «Если после конференции ты отвезешь меня в горы, я приеду выступить».

Он согласился и выполнил обещание. Так мы стали дружить, общаться, и я теперь каждое лето езжу в Горный Алтай — ходил к Белухе, был на плато Укок, леднике Актру, мест интересных много.

Многие сотрудники нашей компании любят путешествовать. Если в Алтайском крае у нас все сложится успешно, то, думаю, мы здесь будем регулярно проводить корпоративные мероприятия.

Директор компании Postgres Professional Олег Бартунов дал интервью в г. Барнауле Фото ООО НТЦ ГАЛЭКС

Уникальные люди

— Как будет проходить обучение по работе с базами данных в Алтайском крае?

— Мы создали несколько учебных курсов по технологии баз данных, языку SQL для магистратуры, а также курсы дополнительного образования для администраторов и разработчиков.

Нам бы хотелось сделать так, чтобы наши студенты были не только теоретически подготовленными, но и имели практический опыт — работали с нашими проектами или с проектами правительства региона, приносили пользу уже во время обучения.

Также мы планируем создать уникальный курс для подготовки англоязычных специалистов, чтобы наши сотрудники могли общаться с зарубежными клиентами на английском языке, используя принятую у нас терминологию.

Я уверен, что это будет интересный проект, в результате которого мы получим джедаев баз данных. Они будут способны решать задачи любого уровня сложности по всему миру.

— В одном из ваших интервью я читала, что в обучении базам данных есть такая проблема: студентам не рассказывают, как базы устроены изнутри, а учат «нажимать кнопки». Вы намерены ее решить?

— Да. В чем была сила советского образования? В том, что человек разбирался, как устроен изучаемый им предмет, по каким принципам он работает. Это одно из наших преимуществ на мировом рынке: наши инженеры баз данных разбираются в них очень глубоко.

И в наших курсах используется именно такой подход. Мы надеемся, что сможем готовить не только инженеров, но разработчиков баз данных. Это еще более сложная наукоемкая специальность, которая требует определенных качеств у человека. Но ее значение велико — таких специалистов очень мало. Это уникальные люди, которых мы ищем по всей России.

— Кто будет вести занятия?

— Мы поговорили с несколькими преподавателями вузов, которые уже ведут занятия по базам данных, и предложили им работать по нашим курсам. Им придется перестроить программу, но в этом нет ничего сверхъестественно сложного.

Нам нужны люди, которые готовы инвестировать время и силы в свое развитие, чтобы освоить новое и начать сотрудничать с нами. Если человек 30 лет преподает по одной схеме и не хочет ничего менять, то у нас вряд ли что-то получится. Со своей стороны, мы готовы оказывать поддержку, рассказывать, объяснять, как устроены наши курсы.

Сейчас у нас есть договоренности с АлтГТУ, но мы открыты к сотрудничеству с любыми вузами, которые проявят интерес к нашим программам. Нам важно, чтобы у вуза была внутренняя мотивация развиваться вместе с нами, тогда он найдет ресурсы, и программа будет работать эффективно, а не для галочки и красивой отчетности.

— Сколько выпускников в год вы бы хотели выпускать по вашей программе?

— В этом смысле многое зависит от университетов. У них уже есть свой устоявшийся порядок работы со студентами, вопрос в том, как руководству удастся вписать в него наши занятия. Главная сложность в том, чтобы давать студентам возможность сразу работать практически.

Было бы здорово, если бы курсовые и дипломные работы были связаны с задачами и проектами нашей компании, чтобы студенты могли участвовать в международных проектах.

Я знаю, что сейчас в университетах очень сложно отчислить студента, поэтому многие учатся без мотивации, на автомате. Мне бы хотелось, чтобы на наших курсах учились те, кому это действительно нужно, чтобы не тратить время и ресурсы напрасно.

Если у нас получится выпускать хотя бы несколько студентов в год, это будет уже хорошо на первое время. Дальше они станут примером для других. Все увидят, что человек окончил курсы, получил необходимые навыки и сертификаты, устроился к нам на работу, получает достойную зарплату, никуда не уезжая, — это привлекательный сценарий для жизни. Нам сейчас важно создать прецедент.

— Есть ли у вас подобные проекты в других регионах?

— У нас распределенная команда, сотрудники находятся в разных регионах страны, но там нет такого плотного сотрудничества с местным сообществом. В Алтайском крае пока что все сходится, и мне очень хочется, чтобы он стал важной точкой роста для компании.

Сейчас, после подписания соглашения, мы будем активнее искать людей, которые готовы к нам присоединиться. Если среди читателей этого интервью такие есть, то пусть пишут нам. Прежде всего нужны инженеры по базам данных и разработчики, но не только они. Нам важно, чтобы сотрудники были творческими, проактивными людьми, работающими не только за деньги, а потому что им это действительно интересно.

Это шанс сделать серьезный, востребованный и кармически правильный проект. Ведь в итоге люди будут оставаться здесь, в Алтайском крае, и способствовать развитию территории.

Директор компании Postgres Professional Олег Бартунов дал интервью в г. Барнауле Фото ООО НТЦ ГАЛЭКС

Весомый вклад

— Теперь давайте поговорим о вашей компании. Расскажите, как вы ее создали?

— По профессии я астроном и являюсь научным сотрудником МГУ. Базами данных занялся потому, что астрономия всегда была с ними связана. В середине девяностых я занимался изучением сверхновых звезд. Астрономические каталоги приходили к нам в виде магнитных лент, пользоваться ими было неудобно, и тогда мне в голову пришла идея составлять их с помощью баз данных, а именно Postgres, у которой открытый код.

Потом я начал консультировать по базам данных крупные российские компаний (какие?) и занимался разработкой для удовольствия. Но идея создать компанию витала в воздухе давно. Не хватало только толчка.

Еще в 2011 году я начал понимать, чтобы в России развивалась отрасль баз данных, нужна компания этого профиля. Страна же заинтересована в развитии такой отрасли потому, что это усилит ее технологическую независимость. Я писал письма в Минэкономразвития, вел переговоры с правительством Москвы — был готов работать на государство, создать центр компетенций по базам данных. Но никакого отклика не получил.

У меня была команда, надежные люди, которым я доверяю. И в 2014 году мы обратились к бизнесу, начали искать партнеров. Но компании, с которой мы разговаривали, хотели, чтобы мы решали только их внутренние проблемы. Нам этот формат был неинтересен.

Со временем мы нашли инвестора, который вошел в нашу компанию, и получили возможность развивать бизнес. С личной точки зрения толчком для возникновения компании стало появление у меня двух дочек, мне нужно обеспечить их будущее. Я думаю, для многих людей рождение детей становится хорошим стимулом к развитию.

— В чем особенность вашего продукта?

— Базы данных Postgres — это программное обеспечение с открытым кодом. Наша компания — член международного сообщества Postgres. И ее деятельность тесно с ним связана. Какие-то свои наработки мы отдаем в сообщество, другие делаем специально для наших клиентов, так как у них бывают особенные требования, в том числе связанные с российским законодательством.

Плюс того, что мы работаем с open source заключается в том, что наша команда разработчиков не ограничивается теми сотрудниками, которым мы платим зарплату. Всех контрибуторов Postgres в мире фактически можно считать нашей командой. В наши релизы входит не только то, что сделали мы, но и то, что создали разработчики Postgres по всему миру.

В этом смысле наше сообщество уникальное и для России просто находка. Мы смогли начать разработку баз данных не с нуля, это был бы очень долгий процесс. Но имея продукт с хорошей идеей, репутацией, прошлым, нам удалось в короткий срок собрать команду, которая способна создавать новое на его базе.

— Корректно ли считать ваш продукт российским?

— Да, вполне. Международная лицензия Postgres — очень открытая. В отличие от большинства свободных лицензий она не ограничивает возможности создания собственных, в том числе закрытых версий продукта для коммерческого использования. Мы владеем своими разработками, можем контролировать их качество и управлять развитием.

Кроме того, российские разработчики в международном сообществе Postgres играют не последнюю роль. Их вклад очень велик, а количество русских фамилий в каждом релизе только увеличивается, сейчас их уже 40. Это уникальный в мировой практике случай. Мы присоединились к разработке Postgres в середине девяностых, и с тех пор наше участие в проекте только увеличивалось.

Технологическая независимость

— На каких рынках работает ваша компания?

— В основном в России. С Postgres работает как крупный бизнес, так и технологические стартапы. Причем в компании может быть 10−12 человек, но она обслуживает сервис, которым пользуются миллионы людей в мире, и он работает на Postgres.

Нам было проще начинать именно с российского рынка, потому что в других странах тоже есть компании, которые занимаются разработкой и поддержкой Postgres, соответственно, они там предлагают свой продукт и услуги. К тому же в России сейчас есть тренд на импортозамещение, страна стремится к технологической независимости и состоятельности. В сфере баз данных мы можем полностью ее обеспечить.

У нас есть небольшой опыт работы с зарубежными заказчиками, но их доля в наших доходах составляла не более 10%. Сейчас мы предпринимаем усилия, чтобы работать с международным рынком более активно, в частности с США.

Еще мы ведем переговоры с потенциальными клиентами из Европы, в частности из Франции. Поэтому нам и нужна служба техподдержки, рассредоточенная по разным часовым поясам России — от Владивостока до Москвы, и специалисты, владеющие английским языком. У Барнаула в этом смысле очень удобное географическое положение.

— В чем заключается миссия вашей компании?

— Нам бы хотелось внести вклад в формирование технологической независимости России. Чтобы называться великой, современная страна должна владеть не только землей, водой, большим населением, но и собственными технологиями. Это операционная система, поисковая система, базы данных и так далее.

Еще в 2011 году в России была госпрограмма по созданию национальной программной платформы, в ее рамках планировалось быстро создать свою национальную систему управления базами данных.

Я тогда говорил, что это бессмысленно, нам и десяти лет не хватит, чтобы ее разработать, потому что для этого нужна серьезная школа. Вместо этого можно взять Postgres, еще сильнее увеличить в ней российское присутствие и сделать хороший продукт.

Базы данных — это системный софт, который лежит в основе всех ИТ-проектов. Цифровая экономика не сможет без него работать. И сейчас у государства есть выбор: при реализации больших федеральных проектов пользоваться продуктом того же Oracle и зависеть от изменения лицензионных условий, платить миллиарды долларов за границу и рисковать пострадать от санкций или опереться на отечественную СУБД на базе Postgres.