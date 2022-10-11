«Мы помогаем АПК стать по-настоящему современной отраслью»: Николай Бойко по итогам «Золотой осени»

— Николай Евгеньевич , «Золотая осень» демонстрирует достижения сельского хозяйства. Какое оно сейчас?

— Сельское хозяйство сегодня — это драйвер всей российской экономики даже несмотря на санкционное давление. Аграрии России удовлетворяют потребности населения в базовых продуктах и часть продукции экспортируют. Успешно ведётся политика импортозамещения. По сути, сейчас страна импортирует, в основном, те продукты, которые в силу наших климатических особенностей у нас просто не растут: например, кофе или бананы. Подчеркну, аграрии России добились продовольственной безопасности страны. В этом есть доля каждого региона, в том числе Алтайского края и Республики Алтай. Я горжусь тем, что наши аграрии добиваются высоких результатов в общем деле, в том числе, и при нашей поддержке. Сейчас мы помогаем АПК стать по-настоящему современной отраслью и представленные на «Золотой осени» стенды регионов, технологии, товары и услуги — яркое тому подтверждение.

— В таком случае расскажите , какими проектами в вашем регионе вы больше всего гордитесь.

— Стоит отметить поддержку Россельхозбанком крупных сельскохозяйственных компаний, производителей техники и переработчиков. Мы горды тем, что наши клиенты, независимо от размеров бизнеса, доверяют Банку не только финансирование сезонных работ и текущей деятельности, но и осуществление инвестиционных проектов. Только компаниям крупного бизнеса за 2021 — 2022 года на инвестиционные цели для приобретения техники, оборудования, транспортных средств было предоставлено порядка 1,5 млрд рублей. Заемщиками по инвестиционным проектам являются лидеры АПК Алтайского края — предприятия Группы компаний «СЭУС», «Алтайская буренка», «Гудвилл», «Бочкари», а также компания «АлтАвто», оказывающая услуги по грузоперевозкам. В целом же с начала года РСХБ направил в сельское хозяйство Алтайского края и Республики Алтай более 11 млрд рублей.

— Вы назвали сельское хозяйство по-настоящему современной отраслью. Как обстоят дела с цифровизацией?

— АПК — это очень наукоёмкая отрасль. За последние 7 лет объем инвестиций в агротехнологии в мире вырос в 9 раз — с 6 до 52 млрд долларов. Крупные компании всё больше инвестируют в развитие инноваций в АПК, а стартапы активно привлекают венчурный капитал. Внедрение агротехнологий позволяет аграриям принимать решения на основе точных данных и анализа причинно-следственных связей. В итоге снижается вероятность ошибок, уменьшаются издержки и потери производства, растет урожайность. Выручка среднестатистического российского фермера может вырасти по меньшей мере на 30% в перспективе двух лет с момента внедрения современных агротехнологий.

XXIV всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень». АО «Россельхозбанк»

— И как участвует в поддержке агротеха Россельхозбанк?

— Мы стали первопроходцами в этом направлении, внедрили и развиваем экосистему Своё, работаем со всеми потребностями агротеха комплексно. Россельхозбанк уже вложил в агротех порядка 2,5 млрд рублей. Сейчас в нашем регионе b2b-сервисом Своё Фермерство пользуются порядка 600 клиентов, разместивших на платформе свыше 2,5 тысяч своих товаров и услуг. К маркетплейсу Своё Родное подключены свыше 300 фермеров, продающих более 2 тыс. наименований товаров. На сервисе поиска работы в АПК «Я в агро» представлено более 200 вакансий. Кроме того, в экосистему входят платформы для улучшения жилищных условий Своё Жильё и Своё Село.

— Вот , кстати , о селе. В апреле Россельхозбанк объявил о возобновлении реализации программы «Сельская ипотека» после выделения субсидий. Каков спрос на программу?

— Это по праву один из самых популярных наших ипотечных продуктов, ведь можно по льготной ставке под 3% кардинально улучшить жилищные условия, переехать в экологически благоприятную сельскую местность. С начала действия программы в Алтайском крае и Республике Алтай мы выдали свыше 2,4 млрд рублей сельской ипотеки порядка 1,5 тыс. клиентов и их семьям.

— Каковы горизонты развития АПК страны , на ваш взгляд?

— Сейчас перед сельским хозяйством страны стоят задачи технологической модернизации, создания отечественной генетики и селекции, развития кадрового потенциала, а также обеспечения темпов роста агропрома выше, чем в целом по экономике. Планов много и у нас, поэтому Россельхозбанк продолжит оказывать отрасли системную помощь.

АО «Россельхозбанк»