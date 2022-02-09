«Мы совсем не жируем»: алтайские сыроделы объяснили рост цен на свою продукцию

Минсельхоз России в ближайшее время планирует разработать дополнительные формы поддержки молочного животноводства. Мера вынужденная — себестоимость молока-сырья в стране растет как на дрожжах с середины прошлого года: дорожают корма, ветпрепараты и другие компоненты производства. Как итог — все это сказывается на цене готовой продукции. В сыродельном Алтайском крае это чувствуют особо остро и говорят, что нынешний уровень цен, скорее всего, не предел. Как меняется стоимость сыра и чего ждать дальше — в материале altapress.ru.

Что говорят на предприятиях

В ассоциации крестьянских хозяйств «Ануйское» в Петропавловском районе действуют сразу три маслосырзавода. Все они модернизированы и выпускают продукцию только из собственного сырья. Своими сырами в «Ануйском» по праву гордятся.

Однако в начале 2022 года руководству предприятия пришлось за них оправдываться — прокуратура района потребовала разъяснить, почему подорожал сыр.

Директор АКХ Владимир Никифоров не скрывает: рост отпускных цен в 2021 году, действительно, был и составил за весь период 6,4%. Но мера эта скорее вынужденная. В ответе на запрос прокуратуры руководитель подробно, по пунктам расписал, почему так произошло. Пунктов оказалось не один и не два, а сразу семь.

Коровы на ферме АКХ «Ануйское». Олег Богданов

Продукцию сыроварни «Солоновкино» в Солонешенском районе дешевой не назовешь — качественный ремесленный сыр по типу европейского стоит не мало — от 1 тыс. рублей за килограмм.

В 2021 году цены сыроварне пришлось поднимать, рост составил около 10%. Руководитель предприятия Алла Роенко говорит, что запросов от проверяющих к ней по этому поводу не было: объемы у сыроварни небольшие, с крупными сетями мини-завод не работает. Но если потребуется, она готова все объяснить.

Молочный завод «Рикон», один из лидеров в крае по производству рассольных сыров и «косички», в 2021 году тоже поднимал цены. В октябре директор предприятия Олег Махнаков рассказывал, что из-за роста в 6% не удалось договориться с «Мария-Ра», из сети пришлось уйти.

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Директор недоумевает: как можно было сдерживать цены на готовую продукцию, когда все составляющие производства существенно подорожали?

Что происходит с молоком

Владимир Никифоров говорит, что развитое молочное животноводство в своем хозяйстве всегда считал брендом. Все-таки, как ни крути, дойное стадо в «Ануйском» самое крупное в Алтайском крае — более 3 тыс. голов.

Но сейчас, по его словам, молочные фермы еле-еле сводят концы с концами. Выросло в цене все, от ветеринарных препаратов до добавок в кормопроизводство. Надо каждый год повышать и доходы работников на ферме, иначе в животноводстве людей вообще не остается, уверен Никифоров.

Коровы ассоциации крестьянских хозяйств «Ануйское». Олег Богданов

В прошлом году рост заработной платы в «Ануйском» составил 19%. Подскочила до небес стоимость кормозаготовительной техники.

Владимир Никифоров,

директор АКХ «Ануйское»:

Подходящей отечественной техники не так много, приходится покупать импортную. Косилка с шириной захвата чуть больше моего рабочего стола уже стоит 3,5 млн рублей. И цены продолжают увеличиваться. Все это отражается на себестоимости молока.

Алла Роенко говорит примерно о том же. Цену на свои сыры она решила держать до того момента, пока главный сдатчик молока вновь не начнет повышение. Для нее это сейчас настоящая лакмусовая бумажка.

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Какие еще есть затраты

А меж тем возросли у «Солоновкино» и другие затраты, например, на сыродельные закваски. Алла Роенко признается: с отечественными поставщиками этих компонентов она не работает — не устраивает качество. Во Франции и Италии закупает ферменты, которые лучше подходят для выпуска сыров по типу европейских. Их стоимость за последний год возросла почти на 50%.

Сложно сейчас и с другими расходниками — за 2021 год на 20% подорожал парафин для обработки сыра, а коробки, в которые его на заводах упаковывают, больше чем на 40%.

Такие данные в ответе на запрос прокуратуры Петропавловского района предоставила АКХ «Ануйское». А ее директор открыто заявляет: «Если кто-то думает, что мы тут в селе жируем, то он сильно ошибается».

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Что думают чиновники

О проблемах в молочной отрасли эксперты заговорили еще в середине прошлого года. В объединении «Союзмолоко» тогда заявляли о серьезном снижении доходности как в производстве молока, так и в его переработке.

Сигналы SOS в федеральном Минсельхозе услышали только в декабре. А в начале 2022 года на главном съезде молочников пообещали, что к уже существующим форматам поддержки отрасли могут добавиться другие.

Речь, в частности, идет о компенсации затрат предприятиям на покупку кормов. В Минсельхозе полагают, что это будет способствовать развитию отечественного животноводства и позволит не допустить роста цен на молочную продукцию.

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Однако когда производители увидят эти деньги, пока не известно.

Что может быть дальше

На прошлой неделе стало известно, что группа Danone намерена в феврале повысить цены на часть своего ассортимента еще на 10%. Соответствующие письма крупный транснациональный производитель уже разослал ритейлерам, сообщает «Коммерсантъ».

Специализируется Danone в основном на цельномолочной продукции, контролируя такие бренды как «Простоквашино» и «Активиа», и к сыру относится опосредованно, однако тенденция к дальнейшему росту цен в его действиях явно прослеживается.

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Об этом говорят и алтайские сыроделы. По их мнению, даже в период «большого молока» (с мая по октябрь) серьезного снижения цен на продукцию ждать не стоит — слишком велики другие расходы производства.

Только за январь 2022 года средняя цена на сыры на Алтае увеличилась почти на 6%.