«Мы же сыронутые»: как семья из Барнаула доказала, что сельское хозяйство может быть прибыльным даже в кризис

В Алтайском районе уже в этом году будет запущено новое молочное производство. На Ае его развивает семья Кураповых. Когда-то Елена и Сергей жили в Барнауле, имели престижную работу, дом и даже не помышляли, что их жизнь может круто измениться. Теперь у них свой стабильный бизнес в селе, хозяйство и большие планы на будущее. В гостях у этих удивительных людей побывал altapress.ru.

Елена Курапова встретила нас в центре села Ая. На площади рядом с местным домом культуры теперь работает ее магазин.

«Представляете, пару дней назад задержались с открытием. Прибегаю вся испуганная, люди уже толпятся у входа, — рассказывает она. — Иду и думаю: «Сейчас, наверное, ругаться будут». Подходит ко мне женщина, обнимает и говорит: «Спасибо за вашу работу».

Как горожане переехали в село

На самом деле всего этого могли и не быть. Елена Курапова — коренной барнаулец, всю свою жизнь прожила в городе. Муж Сергей родился в районе, но еще когда был ребенком, родители тоже переехали поближе к цивилизации.

Жизнь «ячейки общества» складывалась успешно — Елена, технолог по образованию, работала на пищевом производстве. У мужа тоже все шло хорошо — грех жаловаться. Но где-то подсознательно им обоим хотелось чего-то другого.

Елена Курапова рассказывает: на прикроватной тумбочке у мужа постоянно лежала книга по пчеловодству. Он говорил: «Выйдем на пенсию — переедем в деревню».

В Алтайском районе Алтайского края. altayrealt.ru

И вот «деревня» как-то сама собой появилась в их жизнь — в 2004 году Кураповы приобрели небольшой участок земли в Алтайском районе, а через несколько лет начали строить туристическую базу.

Так их бытье разделилось на две части — городскую и сельскую. Летом, с началом сезона, семья перебиралась на природу, зимой возвращалась в бетонные «джунгли». В 2014 году с кочевой жизнью решено было покончить. Кураповы окончательно переехали в село.

«Я сейчас приезжаю в город и ужасаюсь, как же я тут жила», — рассказывает Елена.

Туристическая база семьи Кураповых. Дмитрий Лямзин. Туристическая база семьи Кураповых. Дмитрий Лямзин. Елена Курапова. Дмитрий Лямзин. Туристическая база семьи Кураповых. Дмитрий Лямзин. Туристическая база семьи Кураповых. Дмитрий Лямзин. Туристическая база семьи Кураповых. Дмитрий Лямзин. Туристическая база семьи Кураповых. Дмитрий Лямзин. Туристическая база семьи Кураповых. Дмитрий Лямзин. Туристическая база семьи Кураповых. Дмитрий Лямзин.

Как появилось свое хозяйство

Первых трех коровок Кураповы завели, что называется, из производственной надобности. Туристы хотели все натуральное — вот вам маслице, молочко, сметана и творожок. Все расходилось нарасхват.

Дальше больше — на торгах по банкротству предприимчивая семья выкупила полуразвалившееся хозяйство. СПК «Айское» хоть и было в удручающем состоянии, но все-таки что-то имело. Осталось здание конторы и столярная мастерская.

Коровы. Олег Богданов

Здесь разместилось первое дойное стадо Кураповых, которое они приобрели за счет государственного гранта. Но благое дело обернулось неожиданными проблемами.

Молока оказалось слишком много, продавать его за копейки на сторону Кураповым не хотелось — тем более, что ближайший маслосырзавод находится аж за 60 километров.

Что делать? Надо перерабатывать самим, решили на семейном совете. Так все и пошло.

С чего началась сыроварня

Елена, будучи технологом по образованию, взяла весь производственный процесс на себя. Отучилась в московской Школе сыроделия Марины Каманиной и — в бой.

Сыры. Дмитрий Лямзин.

Первые партии сыров по итальянским рецептурам Кураповых расходились по друзьям и знакомым. В 2016 году уже вышли на промышленные объемы, в 2017-том начали сами торговать. Сейчас у предпринимателей есть несколько отделов поблизости и свой магазин в Аи.

Летом сыроварня Кураповых выпускает быстро созревающие сыры. Только качотты у них более 20 видов. Зимой, когда жизнь в туристическом селе замирает, переходят на более выдержанные варианты.

Например, сыры по типу Пармезан могут вызревать от трех до шести месяцев и ждать своего часа. Их покупатель обязательно приедет.

Затронул ли бизнес коронавирус

Нынешний коронавирусный кризис, как не странно, обошел сыродельное производство Кураповых стороной. Всю первую половину лета на Аи туристов вообще не было: за этим следили специально созданные бригады. Их главная задача была — не допустить заноса вируса извне.

Так туристическая мекка Алтайского района почти два месяца оставалась пустой, а сыр все равно продавался. Елена рассказывает: когда они только решили заняться животноводством, многие знакомые крутили пальцем у веска и шушукались: «Нечего делать, только быкам хвосты крутить».

Сейчас в селе говорят по-другому: «Кризис нагрянул, и выжили только Кураповы».

В хозяйстве семьи Кураповых. Алтайская нива , http://www.alt-niva.ru/

Единственное чем пришлось пожертвовать — это два сырных отдела в Барнауле. Предприниматели подсчитали — выхлоп у них стал небольшой, а затраты остались немалые. Теперь постоянным покупателям Елена сама каждую неделю возит продукцию. Так оказалось гораздо выгоднее.

Женщина рассказывает: в их семье давно все при деле. Она отвечает за технологии, на муже — вопросы животноводства, дочь Злата взяла на себя работу в магазине. Даже маленькая внучка Алиса и та при деле — пробует доить коз.

«Мы же все сыронутые», — смеется Елена.

Магазин семьи Кураповых. Дмитрий Лямзин.

Какие планы на будущее

Теперь сельскохозяйственный бизнес Кураповых идет в гору: есть дойное стадо в более чем 50 голов скота, выпаса с сочной травой по пояс, в этом году завершается ремонт в сыродельном цеху. Сейчас работы проведены уже на 30%.

Но неугомонная семья останавливаться не намерена. В 2022 году Елена планирует подать заявку на получение государственной поддержки для обустройства семейной фермы.

Опыт у нее уже есть.

«Помню первый раз я решила пойти на грант, — рассказывает она. — Приехала в Барнаул, в министерство сельского хозяйства. Стою в коридоре, дрожу. Думаю: «Точно ничего не получится». Но оказалось все иначе. Отнеслись ко мне, как говорится, с душой и реально помогли».

Гранд был получен при поддержке минсельхоза Алтайского края, финансы были использованы на развитие производства. Проект семьи Кураповых отлично вписался в краевые программы «Создание благоприятных условий для развития туризма в Алтайском крае» и импортозамещения на производство сыров.

Сыры. Дмитрий Лямзин.

Планы у Кураповых серьезные — сделать бывшее СПК «Айское» настоящим местом притяжения. Здесь будет и современно оборудованная ферма с коровками, которых в семье нежно называют «девчонки» и сыродельное производство и беседка для туристов.

Чтобы каждый желающий мог приехать, отдохнуть и своими глазами увидеть, как делают отменный алтайский сыр.