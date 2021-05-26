Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов возглавил эту финансовую структуру в 2018 году. «Начинали работу даже не с нуля — с развалин», — говорит он. О том, как он оценивает результаты этой работы, о тенденциях в экономике и шансах для алтайского бизнеса, Михаил Задорнов рассказал гендиректору «Алтапресса» Юрию Пургину и обозревателю Надежде Скалон.

Недопустимая модель

— Михаил Михайлович, в 2018 году вы возглавили банк «Открытие», в котором ввели санацию. Чем для вас как антикризисного менеджера стала эта история?

— Большим вызовом. Задача была сверхсложная — одновременно, в короткий промежуток времени, построить новый банковский бизнес и разобраться с предыдущими собственниками.

Помогло то, что у нас имелся костяк команды и в регионах, и в Москве, и мы дополнили ее сильными специалистами с рынка. При поддержке акционера — Банка России — команда мобилизовалась и справилась, за что ей большое спасибо. Средняя отраслевая рентабельность достигнута, боремся за выход на лучшие уровни по отдаче, за долю рынка.

Итоги не нам оценивать. Я могу отметить лишь несколько принципиальных моментов. В 2020—2021 годах ни один банк не рухнул, несмотря на кризис в экономике. Уверен, что наши усилия позволили закрыть эту страницу неустойчивости российской банковской системы. Наверное, отдельные случаи крушений еще будут, но как массовое явление — уже нет.

И второе — мы сломали устойчивое поведение владельцев финансовых структур.

Михаил Задорнов , председатель правления банка «Открытие». Фото Анны Зайковой.

— Объясните эту мысль подробнее.

— За много лет в России выработалась такая модель поведения. Владелец банка или другой финансовой структуры вывел деньги, скрылся за границу, обеспечил капиталом родственников и продолжает там жить.

Так вот спокойной жизни у этих людей больше не будет. Эта модель поведения сломана. Для страны это очень важно, важно, в том числе, с моральной точки зрения. Жулик должен понимать, что его поведение не является ролевым, что оно наказуемо.

В каждом организме есть какие-то болезни. Уверен, что эта болезнь побеждена. Если и не полностью, то она уже точно не будет наносить организму такой вред, как раньше.

Не совсем классика

— А интересует ли банк такая модная тема как экосистема — развитие небанковского бизнеса? Есть ли у «Открытия» в стратегии такая цель?

— В бизнесе, как и в жизни, конечно, надо смотреть на конкурентов, на глобальные или локальные тренды. Но все же повторение модели конкурентов, как правило, не ведет к успеху — ты все равно не будешь первым.

На некоторых рынках вторая позиция сама по себе неплохая, но в столь масштабном бизнесе, как финансовый, как правило, победитель получает если не всю, то очень большую долю маржи. А остальные не получают ничего или получают слишком мало при огромных затратах.

Эльвира Вебер и Михаил Задорнов. Фото Анны Зайковой.

— В вашей стратегии вообще не предусмотрено создание экосистемы?

— Стратегия группы «Открытие» исходит из наших базовых конкурентных преимуществ. Первое — мы финансовая группа, имеющая на рынке страхования, пенсионного обеспечения, инвестиционных продуктов гораздо более сильные позиции, чем банк. Клиентская база — более 20 млн человек, и мы должны ею воспользоваться.

Второе наше преимущество — технологичность. Нашу первую стратегию мы создавали даже не с нуля, а с развалин группы «БИН», «Открытия». Инвестируя в технологии, мы приобретали самые современные серверы, модули, технологии, выстраивали бизнес-процессы уже под новую реальность.

За почти четыре года мы проинвестировали только в IT-сферу 60 млрд рублей. Наша платформа гораздо более современная, чем у многих конкурентов. Задача — довести ее до клиентов. И третье преимущество — мы не находимся ни в каком санкционном списке.

— Что следует из того, что банк «Открытие» не входит в санкционные списки?

— С точки зрения внешнеэкономической деятельности, расчетов в долларах и евро, мы можем предложить клиенту гораздо более широкий спектр услуг, чем другие российские банки. С нами охотно работают контрагенты из финансового сектора всего мира.

Нам доверяют клиенты Private Banking: сейчас под управлением этого подразделения банка «Открытие» — более 510 млрд рублей. В мае 2020 года мы открыли в Барнауле офис Private Banking, дав возможность обслуживаться состоятельным гражданам, активы за год достигли 4 млрд рублей.

Это исходные позиции. При этом нашим 100-процентным владельцем является Центральный банк России, что тоже дает определенную степень уверенности всем нашим клиентам и партнерам.

Михаил Задорнов , председатель правления банка «Открытие». Фото Анны Зайковой.

— То есть ваш выбор — это классика?

— Банковская деятельность, как и работа врача, повара, учителя, никуда не исчезнет. Но наша стратегия — это не совсем классика. Это базовый набор банковских услуг, предоставляемый в современных каналах.

Мы — банк, который должен доводить до клиента не только банковские продукты, но и широкий спектр финансовых продуктов во всех каналах, удобных клиенту, и быть при этом самым быстрым и удобным.

Одновременно мы развиваем ряд новых нишевых сервисов, которых еще нет в стране. Например, «Точка» — лучший в стране онлайн-банк для предпринимателей. Или «РГС Банк» — платформа для автолюбителей, которой у нас в стране еще нет. И у нас есть еще целый ряд проектов абсолютно уникальных. Вот за счет этого мы намерены отвоевывать свою долю рынка.

Глобальный тренд

— Одна из тревожных тенденций экономики — ускорение инфляции. В чем, на ваш взгляд, причина?

— Нас беспокоит рост инфляции в этом году — он превосходит и наши собственные прогнозы, и прогнозы ЦБ. Рост цен на внутрироссийском рынке обусловлен подорожанием продовольствия по всему миру. Россия, серьезно вовлеченная в мировую экономику, не может быть изолирована от этих тенденций.

Связано это, во-первых, с не очень хорошим урожаем, прежде всего, зерновых в 2020 году в ряде регионов. Во-вторых, с тем, что в пандемию разорвались логистические цепочки, а оперативно поставить товары туда, где они требуются, уже не получилось.

Михаил Задорнов , председатель правления банка «Открытие». Фото Анны Зайковой.

— Насколько, на ваш взгляд, могут быть эффективны вводимые государством ограничения цен на продукты питания?

— Тренд является глобальным. Поэтому попытки регулировать цены на внутреннем рынке политически понятны, но задачу абсолютно не решают. Регулирование только создает проблемы для рынка и в конечном счете, как мы знаем по советскому опыту, приводит к дефициту товара, на который регулируют цены.

— Как долго может продлиться тенденция роста цен?

— Пик был в марте — 5,8% (год к году), по итогам апреля инфляция замедлилась до 5,5%, произошел перелом как по продовольствию, так и по услугам. Мы ожидаем, что до нового урожая, то есть в мае-июне, рост цен на основные продовольственные товары — пшеницу, масличные культуры, мало, сахар, кофе — к сожалению, будет продолжаться. Июль — та точка, когда тенденция резко изменится.

Китай разогнал цены

— На предприятиях говорят, что растут в цене и сырье, и металлы, и это заставляет пересматривать планы. Почему это произошло?

— Это связано абсолютно с теми же факторами вне российского рынка. Поясню на примере цены на металл, которая сейчас волнует всех и в первую очередь — строителей и производителей продукции обрабатывающих отраслей.

В 2020 году спрос на металл из-за пандемии резко сократился и цены на него упали. Во втором и третьем кварталах металлурги были в числе проигравших, что сказалось на котировках компаний металлургической отрасли. При этом упали цены и на металлургическое сырье, и на уголь как на основное сырье для производства металлопродукции.

Эльвира Вебер и Михаил Задорнов. Фото Анны Зайковой.

Но затем Китай восстановился. В четвертом квартале его экономика довольно активно росла, в первом квартале 2021-го рост против первого квартала прошлого года достиг 16%. Это не вполне объективное сравнение — Китай «закрывался» в первом квартале прошлого года. Но оно говорит о том, какие объемы сырья требует эта вторая крупнейшая в мире экономика.

Стоимость металла на рынке Китая создала цену на европейском и российском рынках. В итоге на отдельные группы товаров цена выросла на 50−70%.

— Сколько времени это может продолжаться?

— Полагаю, корректировка произойдет через 3−6 месяцев вместе с заполнением рынка Китая. В этой стране цены тоже заметно выросли, и это бьет по всей экономике. Поэтому Китай сейчас вынужден, в том числе, перезапускать свои угольные производства и металлургические заводы, увеличивать мощности.

Выравнивание цен произойдет, но, конечно, на новом уровне. Цены никогда не возвращаются на тот номинальный уровень, который был до подорожания.

Льгота искажает рынок

— Льготную ипотеку, введенную в пандемию, отменяют из-за роста цен на жилье. А надо ли ее отменять? Может быть, высокие цены сами ограничат спрос или же строители, получив ресурсы, развернутся и расширят предложение?

— Считаю, что это правильное решение. В большинстве регионов продолжение этой госпрограммы уже абсолютно не выгодно заемщикам.

Затянувшаяся льгота искажает рынок. Когда программа льготной ипотеки вводилась, она позволила заемщикам уменьшить ежемесячный платеж и общую переплату за весь срок возврата кредита. Но рост цен на жилье привел к тому, что заемщики уже платят больше, чем до введения льготы.

Михаил Задорнов , председатель правления банка «Открытие». Фото Анны Зайковой.

В Алтайском крае, кстати, этого не произошло. Ваш регион — один из немногих, где экономия сохраняется. Однако если льготу сохранить, через полгода и у вас вся экономия исчезнет. Поэтому с 1 июля программа будет действовать только в тех 18−20 регионах, где она не угрожает интересам конечных потребителей.

— С другой стороны, строители стали бенефициарами этой программы.

— Строительный рынок почувствовал себя неплохо в прошлом году, мы и сейчас видим у застройщиков большое желание строить. «Открытие» — один из крупнейших банков, наша доля на рынке кредитования жилищного строительства составляет 7−8%, мы хотим довести ее до 10%.

Шанс для Алтая

— Вы давно знаете Алтай и его возможности. Регион сложный — доходы небольшие, средняя зарплата тоже. Какие направления бизнеса у нас могут быть успешными?

— Очевидные возможности понятны. Переработка сельскохозяйственной продукции, экспорт продовольствия на Восток — не только в Китай, но и во Вьетнам, на Филиппины и в целом в страны Азии, — это серьезная перспектива. И сегодняшняя ситуация на рынке продовольствия — на пользу Алтайскому краю.

Второе перспективное направление связано с переломом 2020 года. До пандемии россияне, выезжавшие за границу на отдых, вывозили около 20−22 млрд долларов каждый год. Эту сумму они оставляли в Турции, в Египте, в Европе.

Михаил Задорнов , председатель правления банка «Открытие». Фото Анны Зайковой.

Пандемия заставила людей ездить по стране. Для Алтая, Байкала, Камчатки это шанс превратить потенциальные возможности в реальные.

Задача федерального и регионального правительств — инфраструктура: хорошие дороги, терминал, наконец, построить в аэропорту Барнаула. Кстати, в Горно-Алтайске — прекрасный аэропорт и, несмотря на пандемию, он наращивает пассажиропоток.

— Нет ли риска, что бизнес, вложившись в турбазы, к моменту завершения пандемии столкнется с тем, что россияне снова поедут в Турцию?

— Если человек один раз попробовал, есть большой шанс, что он вернется. В нашем банке в целом по стране работают 20 тысяч сотрудников, и я вижу, как многие молодые менеджеры поехали на отдых не в Европу, а на Алтай, на Дальний Восток, на плато Путорана. Они увидели эти места в первый раз и сюда снова поедут.

Это очень серьезная переориентация огромных денег конечного потребителя. Выиграет тот, кто эту тенденцию подхватит. Вот эти две возможности — продовольствие и туризм, в том числе экологический, — то, чем может воспользоваться алтайский бизнес.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

Дочерние компании банка: «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», «Балтийский лизинг», «Открытый лизинг», «Открытие Факторинг», «РГС Банк», «Таможенная карта».

Банк «Открытие» занимает 7-е место по размеру активов, «РГС Банк» — 5-е по выдачам автокредитов. Активы группы в первом квартале 2021 года составили 3,47 трлн рублей, чистая прибыль 12,8 млрд.