Михаил Задорнов прогнозирует замедление темпов роста потребительского кредитования в 2019 году

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов прогнозирует охлаждение рынка розничного потребительского кредитования уже во втором полугодии 2019 года. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Думаю, рынок (потребительского кредитования) естественным образом будет охлаждаться и мы уже летом увидим уменьшение темпов прироста по сравнению с теми, что были в прошлом году и в первом полугодии 2019-го. Согласно практике и здравому смыслу, рынок не может расти больше 20% три года подряд, если только государство специально не стимулирует такой рост. А оно настроено как раз дестимулировать», — отметил Михаил Задорнов.

По словам банкира, банк «Открытие» готовит бизнес-план на следующий год и закладывает в него прогноз темпов роста розничного кредитования в России не более 10%.

Задорнов полагает, что введение с 1 октября 2019 года предельно допустимой нагрузки на заемщика (ПДН) также охладит аппетиты основных игроков розничного банковского рынка, поскольку применение новых требований Банка России к резервированию потребительских кредитов на 3−4% снижает рентабельность этого бизнеса.

Вместе с тем, президент-председатель правления банка «Открытие» отметил, что теме спора между ЦБ и Минэкономразвития о влиянии потребительского кредитования на рост экономики уделяется неоправданно большое внимание. «Мне не очень понятно такое внимание к этой теме. Думаю, она имеет очень отдаленное отношение к реальности и переводит разговор о реальных причинах того, почему в стране нет экономического роста, в совершенно иную плоскость», сказал банкир.

Главными факторами, замедляющими экономический рост в России, Задорнов назвал повышение налогов, санкции и их ожидание, а также опасения бизнеса относительно качества судебной системы и вмешательства правоохранительных органов в деятельность экономических субъектов.

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Источник: ПАО Банк «ФК Открытие».