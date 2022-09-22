23 сентября
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Экономика

Миллиард рублей задолжало население Алтайского края ЖКХ

Долги потребителей Алтайского края за услуги ЖКХ превысили 1,2 млрд рублей. Они увеличиваются на 2−3% в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева.

Оплата услуг ЖКХ.
Оплата услуг ЖКХ.
Фото: «Росводоканал Барнаул» (СС0).

Согласно словам Ивана Гилева, дебетовая задолженность предприятий ЖКХ составила 1,9 млрд рублей. Из них 1,2 млрд — долг населения, который продолжает расти на 2−3% в год.

«Отрасль ЖКХ находится в сложном финансово-экономическом положении, существующий механизм регулирования и материальное положение потребителей не позволяет нам устанавливать прибыльные тарифы», — рассказал министр.

Также в крае появляются долги предприятий за другие ресурсы. Задолженность за уголь составила 725 млн рублей, за электроэнергию — 309 млн рублей, природный газ — 177 млн рублей.

Поднялись цены на уголь. Его предельная стоимость увеличилась на 21,4%.

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