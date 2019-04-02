Миллиардер из списка Forbes заключил сделку о покупке «Ленты»

Инвесткомпания «Севергрупп» российского предпринимателя, миллиардера Алексея Мордашова подписала соглашение с Luna Inc. и Европейским банком реконструкции и развития о приобретении 41,9% ценных бумаг «Ленты».

Закрытие сделки зависит от выполнения ряда условий — в том числе получения одобрения от Федеральной антимонопольной службы, сообщает ТАСС. Когда сделка будет закрыта, «Севергрупп» должна предложить акционерам расписок торговой сети купить их бумаги за 3,6 доллара за расписку или 18 долларов за акцию.

Соглашение, как планируется, заключат до конца мая, пишет ura.ru.

Алексей Мордашов занял четвертое место в списке богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Издание оценило его капитал в 20,5 млрд долларов.

Комментаторы отреагировали на новость: «Отличный пример современной российской молодежи. Успешный предприниматель, взявший у государства огромный кусок советской металлургии, теперь монополизирует поставку продуктов питания в стране. Будет некачественно, дорого и плохо — но вы терпите дальше», «Иностранцы владеют — плохо. Распродали страну. Русские — тоже плохо. Страну грабят, продукты плохие. Лучше инопланетяне завладеют, хоть бурчать не будут».