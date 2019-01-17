Миллиардер решил судиться с коммунистом Зюгановым

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о взыскании с главы КПРФ Геннадия Зюганова 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает РИА Новости .

По словам представителя миллиардера, Зюганов на заседании Госдумы 9 января сделал заявление, в котором назвал бизнес, основанный Олегом Дерипаской, аферой и преступлением.

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании „Русал“, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — сказал представитель Дерипаски.

И отметил, что компания «Русал», является одним из крупнейших в мире производителей алюминия и была основана в 2000 году в результате консолидации разрозненных алюминиевых предприятий.

«Ее основатель не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных. За 20 лет работы „Русал“ стал ключевым игроком глобального алюминиевого рынка, обеспечивает 100 тысяч рабочих мест и является одной из самых социально ответственных компаний в стране», — указал представитель бизнесмена, пишет bfm.ru.

«Высказывание Геннадия Зюганова о причастности Олега Дерипаски к „афере“ мы считаем оскорбительным и недопустимым и будем отстаивать свою позицию в правовом поле», — сообщил он.