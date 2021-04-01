В Управлении ФНС по Алтайскому краю подвели итоги декларационной кампании 2020 года. В налоговые органы поступило 201 тыс. деклараций формы 3-НДФЛ, что на 37% больше, чем в 2019 году. Об этом на пресс-конференции сообщил Юрий Куриленко, руководитель краевой налоговой службы.

По доходам становись

Совокупный годовой доход от 1 млн рублей задекларировали 8,3 тыс. физических лиц, рост к 2019 году составил 16%.

Декларации о доходе от 100 до 500 млн рублей подали 42 алтайских налогоплательщика. Впрочем, аналогичные результаты были в в 2019 году, за одним исключением — количество индивидуальный предпринимателей в этой категории сократилось на 21% или на 3,5 тыс. человек.

Юрий Куриленко,

руководитель УФНС по Алтайскому краю:

Снижение числа предпринимателей связано с тем, что у нас в прошлом году появилось право исключать из реестра ИП тех, кто длительное время не отчитывался. Мы, собственно, эту работу и провели.

В 2,3 раза выросло количество деклараций о доходе от 1 млрд рублей и выше. Таких налогоплательщиков в Алтайском крае 7, их фамилии налоговиками не раскрываются.

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

Основной вид их экономической деятельности — оптовая торговля мясом, сахаром, производство сыра и сырных продуктов, а также переработка и консервирование рыбы.

Сколько деклараций подано уже в 2021 году

К 19 марта в инспекции поступило 93 тыс. налоговых деклараций 3-НДФЛ, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года

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