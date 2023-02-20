20 февраля
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Экономика

Миллиардный проект российского олигарха на Алтае показали с высоты птичьего полета

В начале марта компания «Румелко Агро» приступит к монтажу «карусели» в доильном зале крупнейшего молочного предприятия в Заринском районе. Об этом на прошлой неделе сообщило руководство комплекса. Полностью запустить объект планируется к конку года.

Корова, животноводство.
Корова, животноводство.
pixabay.com/

Как сообщает DairyNews, на совещании обсудили графики ввода в эксплуатацию объектов молочного комплекса и поставки нетелей. Портал также опубликовал первые фотографии самого комплекса.

Сергей Шерышев,
генеральный директор «Румелко»:

В ходе реализации проекта уже запущен кормозаготовительный цех, обрабатывается 7,3 тыс. га земли для дальнейшего обеспечения поголовья собственными кормами. Возведены животноводческие корпуса и бытовые помещения, идет монтаж оборудования доильного зала с установкой параллели, в начале марта начинаем монтаж карусели.

«Румелко Агро» одного из богатейших бизнесменов России Владимира Лисина планирует в июне 2023 года завезти на комплекс первую партию нетелей, состоящую из 640 голов. Проектная мощность комплекса составляет 6 тыс. голов, включая 3,1 тыс. фуражных коров.

Молочный комплекс &quot;Румелко Агро&quot; в Заринском районе.
Молочный комплекс «Румелко Агро» в Заринском районе.
dairynews.today/
Молочный комплекс &quot;Румелко Агро&quot; в Заринском районе.
Молочный комплекс «Румелко Агро» в Заринском районе.
dairynews.today/

На сегодняшний день в «Румелко Агро» в Заринском районе уже работает 120 человек, всего же создается 180 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию всего комплекса запланирован на декабрь 2023 года.

Объем инвестиций на данный момент составляет около 4,5 млрд рублей, общий бюджет «Румелко Агро» по проекту в Алтайском крае — 7 млрд рублей.

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