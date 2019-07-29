На Алтае перевезут миллион тонн грузов по реке для спасения трасс от разрушения

Сколько потратили и перевезли?
С 2015 года власти и бизнес инвестировали 185 млн рублей в работы по углублению дна и расчищению русла Оби. Соглашение о сотрудничестве подписали краевые власти, речные перевозчики и «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей».
Стороны вскладчину финансировали работы по углублению дна, чтобы увеличить длительность перевозок по реке и тем самым повысить грузооборот. До 2014 года эта отрасль медленно увядала, но с 2015 года удалось увеличить объем перевозки грузов в два раза.
В 2019 году на этот проект выделили 63 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Сейчас выполнено 70% работ, запланированных на год.
В этом году стороны подписали аналогичное соглашение на ближайшие три года.
Почему это важно для региона?
Всего с 2015 года по воде в Алтайском крае перевезли более 3 млн тонн груза. Это помогло спасти автомобильные трассы от разрушения, а такую речной транспорт как отрасль — от окончательного увядания.
«В навигацию 2019 года наблюдается положительная динамика по грузоперевозкам на 7%. Так, в прошлом году с автомобильного на внутренний водный транспорт было перенаправлено порядка 798,2 тыс. тонн груза. Тем самым, мы сохраняем дорожное полотно и повышаем эффективность речной отрасли», — отмечает Александр Чуприн.
Что перевозят по реке?
Речным транспортом перевозят небольшой перечень грузов. В основном это уголь, песок, щебень, лес.
Софья Житина